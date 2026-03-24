啟德體育園膺亞洲最佳球場　全球排名第八

啟德主場館的創新設施，包括可伸縮天幕、精心設計的音響效果及優質草坪，使其成為香港“七欖”的完美主場。（資料圖片） 中評社香港3月24日電／繼早前獲《時代雜誌》選為“全球最佳勝地”後，啟德體育園再獲國際性肯定，在歐洲權威體育場館數據平台StadiumDB舉辦的“2025年度最佳球場”評選中，啟德主場館在28座入圍場館中排名第八、亞洲場館中排名第一。值得一提的是，本次評選並非由少數評委決定，而是通過全球公眾投票選出，足證啟德主場館正式啟用僅一年多後，已在世界範圍獲得廣泛認同。



據香港文匯報報導，由StadiumDB舉辦的“年度最佳球場”評選已來到第十六屆，是世界上規模最大、歷史最悠久的體育建築公眾投票活動，今次入圍的場館一共有28座，參與本次評選的場館需符合以下主要條件：新建或經過大規模翻新並於2025年正式投入使用的體育場館；容納人數超過15，000人，以確保足夠的觀賽規模；能夠舉辦足球比賽，設有田徑跑道的多功能體育場館亦符合資格。



公眾可根據自己的喜愛程度依次選出心目中的前五名，這五座場館分別獲得5分、4分、3分、2分及1分。在為期一個月的投票階段中，主辦方一共收到7，451張有效選票，並根據各個場館總得分作出排名。



在今次評選中一共有12座來自中國的場館入圍，充分展現了中國在體育場館建設領域的實力。其中，啟德主場館獲得5，970分名列第八，成為亞洲排名第一的場館。去年香港國際七人欖球賽（簡稱“七欖”）、港足多場亞洲盃外圍賽以及“香港足球盛會2025”均在啟德主場館舉行，入場人數屢創新高，多次全場爆滿。



創新設施完美契合盛事



今年香港“七欖”將於下月17至19日重臨啟德主場館，中國香港欖球總會行政總裁華哲思對啟德主場館獲得“2025年度最佳球場”評選第八名表示祝賀，並表示香港“七欖”去年移師啟德主場館舉行後取得巨大成功：“我們深感榮幸獲選為首個在該場館舉行的國際賽事，並期待在今年香港國際七人欖球賽慶祝50周年之際，啟德體育園的歷史再添成功篇章。”



他認為啟德主場館的創新設施，包括可伸縮天幕、精心設計的音響效果及優質草坪，使其成為香港“七欖”的完美主場，完美結合世界級體育賽事與現場音樂表演，能夠在此舉辦賽事，無論對球員還是球迷而言都令人興奮。



西安國際足球中心及廣州大灣區文化體育中心則分列第十一及第十二位，其他入圍的中國場館還包括深圳市體育中心體育場、昆山足球場、贛州全民健身中心體育場、孝感奧體中心體育場、襄陽奧體中心體育場、佛山市順德德勝體育中心體育場、萍鄉奧體中心體育場、咸陽市乾縣文體中心體育場以及山西呂梁新區體育場。



是次評選的冠亞軍均由摩洛哥包攬，其為主辦2025年非洲國家盃及2030年世界盃近年大興土木。排名第一的穆萊·阿卜杜拉親王球場能容納68，700名觀眾，今年1月的非洲國家盃決賽亦在此舉行，獲亞軍的丹吉爾大球場則能容納75，600名觀眾，為28座入圍場館中最多。