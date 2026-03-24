恒生上調港經濟預測　料今年增長3.1%

恒生看好本港內、外環境均支持本地經濟迎來更強勁增長，加上資產市場表現向好亦帶來正面財富效應，有望進一步提振消費者信心。（資料圖片） 中評社香港3月24日電／在全球供應鏈重組、主要經濟體貨幣政策分化之際，香港作為高度外向的國際金融中心，其經濟表現備受關注。特區政府料今年香港經濟增長為2.5%至3.5%，恒生銀行發表最新報告，認同本港短期經濟展望趨向正面，故將今年經濟增長預測由2.6%上調至3.1%，調高0.5個百分點，同樣符合政府預測的區間。該行看好本港內、外環境均支持本地經濟迎來更強勁增長，加上資產市場表現向好亦帶來正面財富效應，有望進一步提振消費者信心，同時在美元走弱、人民幣走強的預測下，料有利帶動本港零售及旅遊需求。不過該行亦提醒，地緣政治風險仍構成威脅，如果局勢出現更嚴重的情況，或需注意資金流出現大幅波動的風險。



香港文匯報報導，在最新財政預算案中，政府預測今年香港經濟增長2.5%至3.5%，較市場早前普遍預期的2.6%樂觀，政府預計2027至2030年，經濟年均增長率將達到3%，高於去年2.9%的中期預測。恒生最新預測則料本港今、明兩年的GDP增長率，分別為3.1%及2.6%，同期失業率則為3.6%和3.3%、通脹率則為1.9%及1.8%。



資產市場上漲提振消費信心



恒生經濟研究部主管首席經濟師劉健恆解釋，香港現時面對內外環境，均支持本地經濟踏上更強勁的增長軌道。內部需求方面，過去一年，香港零售業表現顯著改善，零售銷售額在經歷了2024年長時間收縮後出現反彈。消費需求的回升，反映資產市場表現強勁所帶來的正面財富效應，尤其是去年股票和房地產市場均錄得不俗表現。該行預計，資產市場的持續上漲將進一步提振消費者信心，進而推動消費需求繼續增長。此外，美元走弱和人民幣走強，預計將增強香港零售業的競爭力，並刺激旅遊需求。



亞洲區內貿易多元化促進港外貿



外部需求方面，恒生認為香港的對外貿易表現，未有因美國加徵關稅而受到影響，過去1年香港的進出口均實現強勁增長。該行認為，儘管貿易的初期反彈可能是受到“搶出口”需求帶動，但持續的強勁增長反映還有其他因素在發揮作用，當中較為明顯的是亞洲區內貿易的穩健增長，同時鞏固了香港作為區內主要貿易樞紐的地位。該行看好，亞洲區主要經濟體推動貿易多元化的趨勢，進一步加強了香港的戰略重要性，並會在中期內持續支撐香港的對外貿易表現。



美通脹壓力或影響減息空間



然而，該行亦提醒預測數字存在風險因素。下行風險包括不利的利率環境、及持續的地緣政治不確定性。儘管該行基本預測是聯儲局今年將再減息兩次，每次減息0.25 厘，但美國持續的通脹壓力或會限制進一步寬鬆的空間。



財政司司長陳茂波在最新財政預算案中預計，2025／26年度綜合賬目將由原來預算約670億元赤字，轉為錄得29億元盈餘，成功扭轉連續三年財赤，主要受惠利得稅和印花稅收入高於預期，反映資產市場表現強勁。政府亦預測未來5年將繼續維持財政盈餘。



然而，劉健恆提醒，解讀公共財政收支數據時須留意兩點。首先，綜合賬目轉虧為盈，主要由於計入發債淨收益。若撇除有關收益，財政收支仍為負值。雖然日本及內地亦採用此計算方式，但此舉或令公布數字較實際財政健康狀況為佳。第二，儘管未來5年經營賬目料將保持盈餘，非經營賬目卻因基建開支增加（尤其是北部都會區項目）而持續出現較大赤字。



賣地收入是非經營賬目的重要來源。政府預計未來5年賣地收入將穩定增長，逐步達至本地生產總值的2%，反映當局對房地產市場前景樂觀，惟仍低於逾1，000億元的歷史高位。恒生指出，在近年賣地收入波動下，政府日益依賴發行債券，反映香港公共財政的結構性問題。賣地收入佔政府收入比重在樓市低谷時不足3%，高峰期可飆升至25%，其波動性或對財政穩定帶來挑戰。當樓市表現欠佳，賣地收入下滑將拖累財政收支，若要維持財政儲備水平，便需增加發債，使政府發債需求與房地產市場表現息息相關。