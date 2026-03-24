文匯報：“兩蚊兩折”合理平衡更可持續

中評社香港3月24日電／香港文匯報今天的社評說，特區政府昨日宣布由今年4月3日起，將現行的“政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃”（俗稱二元優惠計劃），由劃一收費二元，調整為“兩蚊兩折”新機制。此舉意味著，若成人票價低於或等於十元，受惠者仍只需繳付二元；若票價高於十元，則需繳付成人票價的兩折，新方案預計在來年財政年度可節省約5.5億港元公帑，並能有效改善“長車短搭”的資源錯配問題。此次政策優化既保留了建立關愛共融社會的原意，又在公共財政可持續性與市民實際需求之間取得了合理平衡，值得肯定與支持。



社評說，首先，必須釐清的是，“兩蚊兩折”並非削減福利，而是對資源進行更精準的配置。原來劃一的二元收費，雖立意良善，但在執行層面產生了明顯的扭曲效應。正如勞福局局長孫玉菡以中西區為例，部分長者因無論長短程皆付二元，傾向捨棄區內廉價短程巴士，改乘昂貴的過海長程巴士，造成“長車短搭”現象。這不僅令真正需要跨區通勤的上班族及學生面臨車廂擁擠，更導致公帑大量補貼非必要的長程出行。新方案實施後，短程車費維持二元不變，確保了長者日常買菜、探親、參與社區活動的基本需求不受影響；而長程車費雖有所調整，但兩折的優惠力度依然巨大。這種機制能引導長者“精打細算”，根據實際需求選擇交通工具，將寶貴的長程運力釋放給更需要的人士，實現社會資源的優化配置。



其次，面對日益嚴峻的財政壓力，確保社會福利計劃的可持續性至關重要。隨著香港人口老化加速，受惠人數持續攀升，若繼續維持無差別的劃一低收費，相關開支將如滾雪球般擴大，最終可能拖垮財政，甚至迫使政府未來不得不大幅縮減其他民生福利開支。政府在此時主動求變，展現了負責任的理財態度，避免了讓優惠計劃變成無底洞。此次調整預計每年節省約5.5億元，這筆資金可重新投放於醫療、安老服務或其他迫切的社會需求上。



為了避免政策的轉變難免引起部分長者的不便，政府透過電視、電台及全城2，000多個地點的海報進行高密度宣傳外，更動員了區議員、關愛隊及社福機構，並在實施當日於75個關鍵點設置服務大使，即場解答疑問。這種全方位宣傳模式比單純的書面通知更能觸及不擅使用智能設備的長者群體。



社評說，“兩蚊兩折”是一項理性且具前瞻性的政策調整，繼續保持鼓勵長者融入社會的初心，同時通過糾正資源錯配，讓計劃更具生命力。在人口老化與財政緊絀的雙重挑戰下，香港社會需要的是這種既能守護弱勢，又能兼顧長遠的務實政策。只要宣傳解說工作做足做細，相信廣大市民尤其是長者群體，定能理解並支持這項利己利人的新措施，共同邁向更可持續的關愛共融社會。