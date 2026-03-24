【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
第6頁
】
伊朗公布美軍基地遭襲前後對比照片
http://www.CRNTT.com
2026-03-24 11:41:36
中評社北京3月24日電／當地時間3月24日，伊朗方面公布巴林、科威特和沙特阿拉伯境內美軍基地受襲擊前後對比照片。
來源：央視新聞客戶端
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
第6頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
特朗普縮了？栗正傑：國內壓力大只能快平息
(2026-03-24 11:29:38)
美向中東增派兩棲攻擊艦會奪島嗎？
(2026-03-24 10:34:39)
美軍“福特”號航母抵達希臘進行維修
(2026-03-24 10:29:08)
“轉守為攻”，伊朗遠程打擊戰力升級？
(2026-03-24 10:17:13)
美媒：美海軍陸戰隊遠征隊27日抵達中東
(2026-03-24 10:16:03)
伊朗發動“真實承諾-4”行動第77波攻勢
(2026-03-24 09:59:54)
伊朗稱擊毀兩架美軍自殺式無人機
(2026-03-24 09:58:24)
伊朗軍方：無需在波斯灣布雷
(2026-03-24 09:57:32)
美以空襲已致德黑蘭省636人死6848人傷
(2026-03-24 09:56:27)