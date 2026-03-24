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伊朗公布美軍基地遭襲前後對比照片
http://www.CRNTT.com   2026-03-24 11:41:36
　　中評社北京3月24日電／當地時間3月24日，伊朗方面公布巴林、科威特和沙特阿拉伯境內美軍基地受襲擊前後對比照片。

　　來源：央視新聞客戶端
 


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