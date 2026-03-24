《商業內幕》：伊朗戰爭掐住3大全球命脈

中評社香港3月24日電／伊朗與以色列衝突持續升溫，全球市場關注焦點多集中在油價飆升與能源供應風險。中時新聞網報導，實際上，這場戰爭對全球供應鏈的衝擊早已擴散至更多關鍵領域。從氦氣、藥品到農業肥料，三條攸關產業運作與民生穩定的供應鏈，正同步遭受擠壓，潛在影響恐遠超市場預期。



《商業內幕》（Business Insider）報導，瑞銀（UBS）分析指出，荷莫茲海峽不僅是全球能源輸送的關鍵瓶頸，同時也是多種重要原物料與商品的運輸命脈。一旦運輸受阻，不僅將推高能源價格，也可能進一步帶動食品價格上升，並對工業生產造成連鎖衝擊。



在眾多受影響商品中，氦氣供應的緊縮尤為關鍵。伊朗遭以色列打擊天然氣田後，隨即對卡達液化天然氣（LNG）設施發動攻擊，而該設施不僅占全球LNG貿易近五分之一，同時也是氦氣的重要來源之一。由於氦氣是在LNG處理過程中的副產品，相關設施受損，直接削弱全球供應能力。



卡達為全球第二大氦氣生產國，2025年產量占全球超過三分之一。氦氣廣泛應用於半導體製造、工業加工與醫療影像設備，在當前大型科技企業加速建設AI基礎設施的背景下，其供應中斷尤顯敏感。研究機構指出，目前全球每月約減少520萬立方公尺氦氣供應，且幾乎沒有備用產能，加上氦氣儲存期間會自然揮發，必須在約45天內送達終端使用者，使供應調度更加困難。受此影響，氦氣價格已翻倍，若干擾持續，仍可能再上漲25%至50%。



除了工業氣體，藥品供應鏈同樣面臨壓力。戰爭導致商業運輸受阻，影響全球藥品流通，特別是保存期限較短的產品，如疫苗、胰島素、生物製劑與癌症治療藥物。儘管多數國家目前仍有庫存緩衝，短期內不至於出現大規模缺藥，但相關成本已開始累積，製藥公司未來可能將成本轉嫁給消費者。業界普遍認為，戰爭持續時間將成為決定藥品供應壓力是否擴大的關鍵因素。



農業端的衝擊則更直接。荷莫茲海峽航運幾近停滯，使肥料供應鏈遭到干擾。聯合國估計，全球約三分之一的海運肥料需經由該海峽運輸。隨著供應受限，肥料價格持續攀升，正值春季播種時期，農民成本大幅提高，未來恐轉化為食品價格上漲的壓力。