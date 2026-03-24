美以伊戰事進入第二十五天，最新動態

中評社北京3月24日電／參考消息網報導，3月24日，美國、以色列與伊朗的軍事衝突進入第二十五天。美國總統特朗普稱美伊過去兩天舉行了對話，但伊方否認。



伊朗伊斯蘭革命衛隊發動“真實承諾-4”行動第78波攻勢，對以色列埃拉特、迪莫納和特拉維夫以北的目標以及中東地區部分美軍基地進行打擊。伊朗外交部發言人稱通過“友好國家”收到美方談判請求，但否認開戰以來美伊曾舉行談判。伊朗議長也否認伊方最近曾與美方談判。伊朗防務委員會警告，襲擊伊海岸或島嶼將致波斯灣所有航線被布雷。以總理內塔尼亞胡稱特朗普認為有機會將對伊軍事成果轉化為與伊朗的協議。與此同時，內塔尼亞胡強調將繼續推進對伊軍事行動。特朗普則表示，美伊談判已形成“主要共識點”，世界很快就會安全得多。此外，俄羅斯稱美以對伊朗核電站附近的襲擊極其危險，呼籲立即停止交戰並達成政治解決方案。國際能源署強調世界領導人尚未充分認識到當前能源危機的嚴重程度。



伊朗發動第78波攻勢，稱主力部隊尚未出動



據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊24日凌晨宣布，發動“真實承諾-4”行動第78波攻勢，使用“伊馬德”“卡德爾”等導彈和無人機，對以色列埃拉特、迪莫納和特拉維夫以北的目標以及中東地區部分美軍基地進行打擊。



伊朗塔斯尼姆通訊社援引伊朗伊斯蘭革命衛隊聲明報導，革命衛隊和民兵武裝“動員窮人組織”的主力部隊尚未投入戰場，一旦在必要時出動，戰鬥將更加激烈，“敵人難逃險境”。



伊朗外交部：收到美方談判請求，開戰以來未曾談判



據法新社報導，伊朗外交部發言人巴加埃23日說，已通過“友好國家”收到美方的談判請求。



但巴加埃否認開戰以來美伊曾舉行任何談判。



美國總統特朗普23日稱，美伊過去兩天舉行了“非常良好和富有成效的對話”。

