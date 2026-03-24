德國與日本尋求更緊密防務合作

中評社北京3月24日電／據德國《商報》網站3月22日報導，伊朗戰爭正在考驗美國盟友之間的關係。德國國防部長鮑里斯·皮斯托裡烏斯22日訪問日本橫須賀海軍基地便凸顯了這一點。他在東京附近會見了日本防衛大臣小泉進次郎。



皮斯托裡烏斯表示：“在當前時期，世界上‘志同道合’的夥伴更加緊密地團結在一起非常重要。”他此言顯然是指那些繼續堅持基於多邊國際秩序、理念相近的國家。



這種開放態度正體現了德國與其盟友美國的關係特點，而這一特點在日本與其保護國美國的關係中表現得更為明顯。與德國不同，日本並非北約這類更大規模聯盟的成員。報導說，面對來自俄羅斯、朝鮮日益增長的威脅，以及對華盛頓可靠性日益增長的不確定性，德日兩國目前尋求更緊密的合作。



為此，小泉進次郎和皮斯托裡烏斯22日強調，兩國在烏克蘭戰爭和伊朗戰爭問題上的立場一致。因此，上周兩國參與了一項旨在保障霍爾木茲海峽自由航行的倡議。不過，正如皮斯托裡烏斯所強調的，前提是在“停火之後”。



在雙方共同推進的新防務項目方面，目前僅有一項具體的示範性成果：德國導彈製造商“金牛座”系統公司與日本川崎重工業公司已宣布，將探討在新一代巡航導彈上的合作。日方可能為此提供其目前正在為下一代反艦導彈研發的火箭發動機。



皮斯托裡烏斯還將“歐洲無人機”項目列為一個具體合作領域。據他透露：“我們今天圍繞無人機的部署、製造和防禦問題進行了交流。”他表示，未來幾個月將在其他領域“非常具體地”推進工作。“這個領域很廣闊，需求也同樣巨大。”此外，如果德法聯合戰鬥機項目未來空中作戰系統失敗，（德日）可能會啟動一個大型的聯合防務項目。



德日兩國22日展現出的團結並非偶然。多年來，日本一直是德國在亞洲最緊密的戰略夥伴。

