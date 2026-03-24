博鰲報告：以亞洲為重心的時代正在到來

國際政治經濟學家，中國社會科學院學部委員張宇燕介紹亞洲經濟趨勢（中評社 郭至君攝） 中評社博鰲3月25日電（記者 郭至君）博鰲亞洲論壇2026年年會於昨日發布了兩份旗艦報告——《亞洲經濟前景及一體化進程2026年度報告》和《可持續發展的亞洲與世界2026年度報告》，其中預測2026年亞洲經濟增速為4.5%，並揭示了亞洲全球價值鏈持續性增強，人工智能發展重心向亞洲轉移等關鍵趨勢。



關於亞洲的整個發展的一些趨勢性的變化，社科院學部委員張宇燕介紹稱主要有五點：第一，數智化全面賦能亞洲經濟和貿易發展；第二，低碳發展助力亞洲產業綠色轉型；第三，人口老齡化給亞洲經濟帶來了多種多樣的影響，不光是老齡化勞動力減少和財政支出增加，與此同時帶來了很多的機遇，比如說護理經濟跟銀發經濟的業態。第四，外部環境對於域內的經貿發展影響更加突出；第五，區域合作有力支撐亞洲經濟發展和一體化進程。



張宇燕表示，從全球的角度來看，2026年我們的經濟增長不同的機構都有預測，世行是2.6%，國際貨幣基金組織是3.2%，聯合國是2.7%，而我們對於今年亞洲經濟增長的預期目標是4.5%，比去年略低一點，也是綜合考慮到亞洲內部特別是國際環境對我們的深刻影響。



對外經貿大學原副校長林桂軍介紹，從結構來看，過去兩年亞洲經濟體出口依存度出現小幅度的下降，但是仍保持較高的水平，其中一些經濟體，比如香港、澳門、新加坡不僅保持在高水平上，而且還在增長。亞洲存在兩個穩定器，一個是東盟，一個是中國，亞洲經濟體的東盟的依存度是15%，對中國的依存度是14%，如果這兩個市場穩定，亞洲則基本應該可以穩定。他也提到，現在全球的三個國際化生產網絡中，亞洲全球價值鏈出現持續性增強的趨勢，歐盟全球價值鏈處於停滯，北美全球價值鏈尚未擺脫低谷狀態。



德勤中國研究合夥人陳嵐主要分析AI方面的發展，她說，從全球人工智能產業的發展格局來看，亞洲已經從人工智能主要的下游應用市場轉變成了最上游源頭的創新產業化以及治理實踐並重的一個重要力量。目前，人工智能的發展依舊是人工依賴很強，所以核心動力不僅在於技術市場制度，也在於人才知識的有效循環，報告建議構建有效的人才培養和流動生態，去搭建跨國技術研究合作產業落地的平台。相信未來亞洲人工智能一體化過程當中能夠形成長期有效可持續發展優勢，在全球AI競爭當中進一步掌握戰略的主動權。



博鰲亞洲論壇秘書處新聞顧問扎法爾則在發布會上表示，亞洲可持續發展帶來多領域、深層次、互動式的深遠影響，其中既有嚴峻挑戰，也蘊含著巨大的機遇。

