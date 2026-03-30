林桂軍：香港要發揮好超級聯繫人作用

對外經濟貿易大學原副校長、著名經濟學家林桂軍（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月30日電（記者 盧哲）對外經濟貿易大學原副校長、著名經濟學家林桂軍近日在博鰲接受中評社記者訪問時談到，香港在亞洲經濟發展中要發揮好“超級聯繫人”、“超級增值人”的角色作用，同時運用好AI發展優勢。



早前，博鰲亞洲論壇2026年年會發布了《亞洲經濟前景及一體化進程2026年度報告》。林桂軍介紹，從結構來看，過去兩年亞洲經濟體出口依存度出現小幅度的下降，但是仍保持較高的水平，其中一些經濟體，比如香港、澳門、新加坡不僅保持在高水平上，而且還在增長。亞洲存在兩個穩定器，一個是東盟，一個是中國，亞洲經濟體的東盟的依存度是15%，對中國的依存度是14%，如果這兩個市場穩定，亞洲則基本應該可以穩定。林桂軍也提到，現在全球的三個國際化生產網絡中，亞洲全球價值鏈出現持續性增強的趨勢，歐盟全球價值鏈處於停滯，北美全球價值鏈尚未擺脫低谷狀態。



在接受中評社記者訪問時，林桂軍指出，香港在亞洲經濟中能發揮的作用主要是融資。他認為，香港擁有背靠祖國聯繫世界的優勢，要發揮好“超級聯繫人”、“超級增值人”的角色作用，同時運用好香港現在數字科技、AI方面的發展優勢，未來大有可為。



林桂軍還談到，在地緣政治衝突持續和全球“去美元化”浪潮的影響下，人民幣國際化正迎來一個至關重要的戰略窗口期。同時，貿易保護主義與地緣政治博弈仍在加劇，服務貿易的開放有望成為新的增長點。如何在風險中捕捉機遇，考驗著決策者的智慧與市場的韌性。



