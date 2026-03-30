背後故事：博鰲東嶼島上的綠色與智能

博鰲東嶼島上，綠色細節無處不在（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月30日電（記者 盧哲）博鰲亞洲論壇2026年年會剛剛在海南博鰲落下帷幕。世界關注各國政商學界代表在會場內縱論全球發展大勢，其實，在會場之外，綠色低碳與智能發展，也在會場所在地——東嶼島上生動上演。



博鰲東嶼島上，綠色細節無處不在。記者從會場結束採訪走回新聞中心的路上，就被一座寫有“綠色低碳 數字智能”的小屋吸引。



在這座博鰲零碳數智新體驗的小屋裡，“喝一杯咖啡，每一步都算‘樹’。” 參會者只需用手機上記錄的步行步數換取“碳幣”，便可由咖啡大師機器人為你精心衝泡一杯香濃的咖啡；空氣制水設備可從空氣中“變”出純淨水；在互動體驗區，腳踩發電降碳平台讓參與者親身感受“每一步都算數”的減碳樂趣；椰殼製作的棋子、低碳海南紫金陶製作體驗，則將傳統工藝與綠色理念巧妙融合。在酸奶拉花打印機前，只要上傳圖片，掃碼操作，一杯印有自選獨特標誌的酸奶就製作而成了。



在零碳3.0區域，國內首個“企業IP+人形機器人”熊貓船長機器人劇場亮相。人形機器人與機器狗協同演繹，將科技感與趣味性完美融合，打造出兼具觀賞性與傳播性的現象級場景。



據介紹，在會場內，一只看似普通的咖啡杯，實則由玉米生物質轉換的聚乳酸材料制成，可自然降解。一組顔值出眾的陶藝與唐三彩，採用綠電電窑燒制，既保留了傳統工藝的美感，又大幅降低了碳排放。當地售賣的伴手禮巧克力，包裝由甘蔗渣制成；在論壇新聞中心、酒店等建築的屋頂，光伏板、光伏百葉與發電玻璃正源源不斷地將陽光轉化為清潔電力……