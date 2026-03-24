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特朗普暫停對伊打擊 亞太股市集體上升
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2026-03-24 15:01:59
中評社香港3月24日電／3月24日，中東局勢緩和，風險資產反彈，亞太股市全線回暖。韓國KOSPI指數升超2%，日經225指數升0.77%，港股三大指數集體升超1%，A股超4500股上升。
消息面上，美國總統特朗普23日稱，已指示暫停對伊朗發電廠和能源基礎設施的一切軍事打擊，為期五天，但前提是正在進行的會議和討論取得成功。
近期日韓股市多次出現熔斷，但高盛仍重申看多韓國市場，認為地緣波動下韓股急跌屬短期衝擊，其半導體、出口鏈具備修復彈性。
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