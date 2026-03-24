何時收手？特朗普考慮伊朗戰爭退出方案

一如既往，特朗普發出的信息前後矛盾。 中評社香港3月24日電／自從特朗普總統開始了他現在委婉地稱為對伊朗的“遠足”以來，華盛頓一直糾結於他何時會收手的問題——儘管他的許多戰爭目標仍未實現。



紐約時報報導，上週五晚上，在前往佛羅里達州途中，特朗普似乎正在設計那個被廣泛討論的退出方案。但他顯然尚未決定是否要這麼做。



而且越來越多的證據——平均汽油價格逼近每加侖4美元；波斯灣地區基礎設施化為廢墟；遭受重創的伊朗神權體制正在負隅頑抗，以及美國盟友起初拒絕、現在正艱難應對在敵對水域巡邏的要求表明——特朗普這次“遠足”的後果可能會比他對此事的興趣持續得更久。



一如既往，特朗普發出的信息前後矛盾，批評者將此視為他毫無戰略地捲入這場衝突的證據，他的追隨者則歡呼這是戰略模糊。隨著數千名海軍陸戰隊員增援該地區、美以襲擊步伐加快，特朗普在週五告訴記者，他對停火不感興趣，因為美國正在“摧毀”伊朗的導彈庫存、海軍、空軍和國防工業基礎。



幾小時後，或許是察覺到共和黨基本盤對政治影響的合理擔憂，他在社群媒體上發帖稱：“我們正非常接近實現我們的目標，同時我們也在考慮縮減我們在中東的偉大軍事努力。”



但他最新的目標清單遺漏了之前的一些目標，並淡化了其他目標。他沒有提及擊敗伊斯蘭革命衛隊，後者似乎仍然掌權，另外還有接替其父成為最高領袖但尚未公開露面或發聲的穆傑塔巴·哈梅內伊。特朗普也沒有向伊朗人民發出任何信息，而就在三週前他還告訴他們：“等我們完事了，接管你們的政府。它將是你們的。”



在導致戰爭爆發的失敗談判中，他曾堅持要求伊朗必須將其所有核材料運出境外——從最接近武器級的440公斤濃縮鈾開始，而現在他提出了一個新目標。“絕不允許伊朗接近獲得核能力，”他寫道，“並且始終處於美國能夠迅速而有力地應對這種情況的位置。”



這基本上就是去年6月美國將伊朗核計劃夷為平地後的狀態。這些地點一直處於美國間諜衛星的監視之下。



特朗普以對美國盟友的新要求結束了帖子，他在開戰前將盟友排除在決策之外，且未警告他們為後果做準備。“霍爾木茲海峽必須由使用它的其他國家——必要時——進行守衛和巡邏，美國不幹！”他說，美軍會提供幫助。



“可以稱之為中東的新特朗普主義，”曾擔任外交關係委員會主席、在波斯灣戰爭和伊拉克戰爭期間任職於國家安全委員會和國務院的理查德·N·哈斯在社群媒體上寫道。



“事情是我們搞出來的，但這是你們的事情。”



特朗普不斷變化的目標一直持續到週六晚上。就在幾天前，他還呼籲以色列避免襲擊伊朗的能源設施，擔心這會引發海灣地區一輪升級的報復性反擊。但週六，他威脅稱，如果伊朗不在48小時內“毫無威脅地完全開放霍爾木茲海峽”，就將打擊伊朗的發電廠。



他說，美國對伊朗發電廠的打擊將“從最大的那個開始”。伊朗最大的發電廠似乎是其唯一在運行的核電站——布什爾核電站。幾十年來，由於明顯的環境災難風險，核電站一直被認為是完全禁止打擊的目標。



開戰三周後，這並不是特朗普設想的局面。



與總統交談過的外國領導人、外交官和美國官員表示，在第一週，他曾表示伊朗有望投降。這一點在特朗普3月6日要求伊朗“無條件投降”時就很明顯。

