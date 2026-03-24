BBC：哪些船隻仍在通過霍爾木茲海峽？

自2月28日美國和以色列對伊朗戰爭爆發以來，海峽每日船流量已減少約95%。 中評社香港3月24日電／據BBC事實核查團隊（BBC Verify）分析的數據，自3月初以來，已有近100艘船隻通過霍爾木茲海峽，儘管該區域不時遭到伊朗部隊的攻擊。



雖然部分能源和日用品仍能穿越這世界上其中一條最繁忙的航運通道，但是自2月28日美國和以色列對伊朗戰爭爆發以來，海峽每日船流量已減少約95%。



根據聯合海事信息中心數據，戰爭爆發前，每天約有138艘船通過此海峽，運輸著全球五分之一的原油供應。



航運分析公司Kpler的數據顯示，本月迄今有99艘船通過這條狹窄水道，平均每天僅5到6艘。



BBC事實核查團隊於是檢視了這些船隻的動向與它們面臨的風險。



地圖顯示霍爾木茲海峽位於阿曼灣，是全球石油運輸的重要航道。海峽位於伊朗與阿聯酋、阿曼所在半島之間。地圖亦標示更廣泛的中東國家，包括沙特阿拉伯、伊拉克、約旦與以色列。



分析顯示，最近約三分之一的通行船隻與伊朗存在關聯。



其中包括14艘懸掛伊朗國旗的船隻，以及其他因涉嫌參與德黑蘭石油貿易而受到制裁的船舶。



另有九艘船隻由地址與中國相關的公司擁有，而六艘船的目的地則為印度。



分析亦顯示，多艘與伊朗無直接關聯的船隻停靠了伊朗港口，包括一些由希臘企業擁有的船舶。



部分成功通過海峽的船隻似乎選擇了比平時更長的航線。



以一艘巴基斯坦籍油輪的追蹤資料為例，其3月15日穿越時更靠近伊朗海岸，而非採用更普遍的中央航道。



美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）高級研究員布拉德利·馬丁（Bradley Martin）向BBC表示，該船可能“遵循伊朗方面的某些指示”。



他指出，這些船隻的路線可能意味著某些水域存在水雷，或者該路線讓伊朗更容易識別船隻。



溫沃德海事分析公司（Windward Maritime Analytics）的米歇爾·維塞·博克曼（Michelle Wiese Bockmann）表示，由於船隻被迫改道，它們實際進入了伊朗領海並受到德黑蘭的海事規則約束。



她告訴BBC事實核查團隊：“我的結論是，伊朗正透過攻擊威脅、水雷威脅來封鎖並控制海峽。”



“因此大家不得不貼著伊朗領海航行，而不是走國際航道。”



美國海軍分析中心（Center for Naval Analyses）的麥可·康奈爾（Michael Connell）也同意，船隻確實採取了不同航線。



他說：“他們可能已和伊朗方面達成某種協議——只要航行在指定航道就能確保安全。”



航運的四種威脅



自衝突爆發以來，我們已核實有20艘商船在伊朗沿岸遭攻擊，並非全部位於霍爾木茲海峽附近。

