法日擬就下一代核電機組開發加強合作

中評社香港3月24日電／共同社據多名外交消息人士23日透露，日本與法國政府正在為加強旨在開發下一代核電機組“小型模組化反應堆”（SMR）的合作進行協調，擬在31日訪日的法國總統馬克宏與日本首相高市早苗的首腦會談中達成協議。兩國首腦預計將發表以安全保障與能源領域合作為核心的聯合聲明。借首腦會談之機還計劃舉行外長防長磋商（2+2），確認具體的合作內容。



除首腦聯合聲明外，兩國還計劃另行彙總涵蓋核能、人工智慧（AI）、國際衛生領域等合作事項的聯合文件。法國是今年七國集團（G7）的輪值主席國，日本希望在廣泛領域深化兩國關係。



法國素有核電大國之稱。據外交消息人士透露，兩國首腦將在會談中就能源穩定供應的重要性達成共識，擬就現有核電站的安全運轉以及對乏燃料進行再利用的“核燃料循環”確認合作。考慮到東京電力福島第一核電站，此外還將商定推進反應堆報廢工作。



“2+2”會議預計將由日本外相茂木敏充、防衛相小泉進次郎，以及法國外長巴羅、國防部長沃特蘭出席。雙方將在磋商中就擴充自衛隊與法軍的聯合訓練以及網路領域合作展開討論。日方或將就包括修改《國家安全保障戰略》等三份安保相關文件在內的防衛力強化方針作出說明。



此外在一系列會談中，雙方還將就強化關鍵礦產供應鏈、確保AI的安全性以及在印度太平洋地區的第三國提供衛生支援等議題交換意見。