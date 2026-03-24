日EV磁鐵稀土供應鏈最早27年可脫離中國

中評社香港3月24日電／Proterial（原日立金屬，中文名：博邁立鋮）和信越化學工業一樣，是為數不多的涉足從稀土原料到純電動汽車（EV）磁鐵製造的日本企業。該公司還在開發不使用稀土的磁鐵。日本經濟新聞就企業戰略和日本稀土産業的未來採訪了該公司社長Sean M. Stack。



Stack表示，他們公司於2025年發佈了不使用重稀土的磁鐵，計劃於2026年4月推出性能更高的磁鐵，這樣就可以滿足現有客戶的幾乎所有用途。目前，他們可以為大量客戶提供不依賴中國的供應鏈，從而消除相關風險。



他透露，日本能源與金屬礦物資源機構（JOGMEC）和雙日出資的澳大利亞萊納斯（Lynas Rare Earths）現在也提供少量的重稀土，但仍然很少。全世界有很多重稀土的開採項目正在推進，我們正在與相關企業建立關係。最快在2027年有望開始從其他供應來源採購重稀土。從礦山到磁鐵的供應鏈將完全擺脫對中國的依賴，很多客戶表示願意為沒有中國風險的供應鏈支付更高的價格。關於重稀土的開採和分離，2027年或2028年前後，通過再利用材料或開採，供應基本可以滿足。屆時在來自中國的供應量和中國以外的供應量的平衡方面，全球應該會稍微變得寬裕。