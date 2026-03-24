國泰：往返杜拜及利雅得客航取消至5月31日

中評社香港3月24日電／國泰航空表示，因應中東局勢持續動盪，並讓顧客能及早規劃行程，國泰往返杜拜及利雅得的客運航班，將延續取消至5月31日，受影響的旅客可以重新預訂機票、更改航點及退票。



據香港電台報導，國泰航空表示，為滿足歐洲航線的上升需求，將會在4月份增加3對往返巴黎、3對往返蘇黎世的航班，並於13對往返倫敦的現有航班提供更多機位。



國泰還說，正密切監察局勢發展，保持靈活應對，所有決定都以顧客和機組人員的安全為首要考慮。