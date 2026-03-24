中國13年來首次調控油價　政府有能力干預

根據現行價格機制計算，踏入周二，每噸汽油及柴油應要分別加價逾2000元人民幣，經調控後實際只需分別加價1100多元人民幣，即加幅小了一半。 中評社香港3月24日電／中國國家發展和改革委員會星期一（3月23日）宣布採取臨時調控措施，將本輪上調幅度縮減約50%。這也是中國自2013年按現行機制調整以來的首次調控，調控後的漲幅仍為年內最大。



國家發改委表示，受美以伊衝突加劇影響，國際市場原油價格大幅上漲，為減緩國際油價異常上漲帶來的衝擊，保障經濟平穩運行和社會民生，決定在保持現行價格機制框架的基礎上，臨時調控成品油價格。



美伊衝突升級進一步推高油價，市場普遍預計中國成品油價新一輪調整將上調至少1.73元（人民幣，下同，0.32新元）。中國成品油價迎來“五連漲”，漲幅為今年最大。



聯合早報報導，受訪學者指出，油價上漲和定價機制有關，而非和能源儲備掛鈎。但中國政府的調控說明，大量的石油儲備可以在必要時起到放緩油價漲幅的作用。



中國發改委發布消息說，為減緩國際油價異常上漲帶來的衝擊，減輕用戶負擔，保障經濟平穩運行和社會民生，在保持現行價格機制框架的基礎上，對國內成品油價格採取臨時調控措施。



自星期二（24日）零時起，中國汽油和柴油價格每噸分別應上調2205元、2120元，調控後上調1160元、1115元，即每升分別上調約0.87元和0.95元，相比不作調控每升少漲0.85元左右。



中國成品油開啟新一輪調價窗口前夕，多家大宗商品平台機構預測本輪油價將大幅上漲，92號和95號汽油每升分別上調1.73元和1.83元。



中國石化稍早前罕見發送短信，稱預計漲幅較高，提醒車主提前錯峰加油。多地加油站星期日晚排起長龍。



儘管中國政府出手調控，本輪油價仍是開年以來第五輪連續上漲，且漲幅最大的一次。



持續升級的伊朗衝突導致全球油價飆升。此前分析認為，中國在衝突爆發前已開始囤積石油，儲備充足，加上新能源的發展，對石油需求不斷下降，因此受衝擊較小。



但中國油價今年仍不斷上漲，年初經歷三輪溫和上調後，3月9日以約0.5元迎來2022年3月以來最大漲幅。



法國外貿銀行（Natixis）亞太區高級經濟師吳卓殷接受《聯合早報》採訪時說，中國成品油價格機制是國際油價、企業經營成本與行政干預共同作用的結果。

