伊朗最高領袖點頭了！外長：願意與美談判

中評社香港3月24日電／中東戰爭進入第四週，戰火不見降溫，美國總統特朗普（Donald Trump）“良好談判”說法更讓外界霧裡看花！然而，TVBS據最新消息指出，伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格齊（Seyed Abbas Araghchi）透露，已經獲得最高領袖穆吉塔巴·哈米尼（Mojtaba Khamenei）同意，願意與美國展開談判，甚至達成協議。



《伊朗國際》（Iran International）報導，阿拉格齊在與特朗普中東特使威科夫（Steve Witkoff）通話中表示，伊朗已準備好朝著達成協議的方向邁進。這項關乎停戰的重要談判更已獲伊朗最高領袖穆吉塔巴點頭，只要滿足德黑蘭的條件，就可以“迅速解決問題”。



報導指出，這通電話是阿拉格齊、威科夫及特朗普女婿庫許納（Jared Kushner）一起進行，顯示雖然伊朗公開否認特朗普的談判說法，但雙方確實保持一定程度的聯繫。然而，目前伊朗和美國之間的分歧仍很大，談判不代表就能達成協議。



此外，以色列並沒有參與在這次的談判中，而是透過其他管道得知談判的消息。《半島電視台》（Al Jazeera）報導，特朗普的發言過後，以色列全國瀰漫失望和困惑的情緒，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）則表示，以色列將繼續攻擊伊朗和黎巴嫩。