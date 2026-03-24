伊朗稱逮捕30名受以色列雇傭人員

中評社香港3月24日電／據伊朗法爾斯通訊社24日報導，伊朗執法人員逮捕了30名受以色列雇傭的叛國分子。



報導援引伊朗情報部聲明說，被逮捕者中有24人曾向敵方發送伊朗哈馬丹省軍事、安保力量駐地及軍事裝備等的坐標，美國和以色列據此對其中部分設施實施打擊。



聲明說，伊朗執法人員還查獲11台“星鏈”設備，以及一批槍支和冷兵器。