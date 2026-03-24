戰爭持續越久，美國和伊朗越欲罷不能

美以僅靠空軍力量，並無法取得決定性的結果。 中評社香港3月24日電／BBC24日發表分析文章：戰爭持續越久，美國和伊朗就會更加陷入欲罷不能的境地。



文章說，數周以來，美國和以色列一直堅稱伊朗的軍事能力已被嚴重削弱。美國總統特朗普（Donald Trump）及其國防部長皮特·赫格塞斯（Pete Hegseth）多次宣稱，持續的空襲已癱瘓伊朗的指揮架構，並削弱了其反擊能力。



按照他們的說法，衝突現在理應正邁向結束。



然而，事態卻似乎呈現相反的走向。升級速度更快、更尖銳、可供抽身的明確空間也愈發減少。



上周六（3月21日）傳出消息，伊朗向位於印度洋的美英迭戈·加西亞（Diego Garcia）基地發射了兩枚導彈，距離約3800公里（2300英里）。儘管導彈沒有抵達該島，但再次引發外界對伊朗能力的擔憂。此前普遍認為伊朗的導彈射程僅約2000公里。



無論這反映的是先前未曝光的能力，或是在轟炸下迅速發展出的新技術，其含義是一樣的：軍事壓力並未阻擋伊朗前進。



如果伊朗的大部分領導層確實已被消滅，包括最高領袖哈梅內伊、拉里賈尼，以及伊斯蘭革命衛隊（IRGC）高層和總參謀長——甚至關鍵導彈製造設施也被摧毀——那麼現在究竟是誰在指揮這場行動？伊朗又是如何在如此巨大壓力下維持其能力的？



不確定性從最高層開始。據報幸存於擊斃其父親及多名近親的襲擊後，穆傑塔巴·哈梅內伊已被任命為新領袖，但他始終未公開露面。除了兩則書面訊息外，再無任何公開發聲。



他當下的狀況、是否具備領導能力，都仍不清楚。而在一個建立於中央權威的體系裡，這種沉默在權力核心製造了不穩定。



然而，伊朗的行動卻完全不像一個正在崩潰的國家。



上周六，伊朗還同時攻擊了以色列內蓋夫沙漠中的小鎮迪莫納（Dimona）——一個和未公開核計劃相關的地點。此前，以色列剛對伊朗布什爾（Bushehr）附近的能源設施發動攻擊，而該地同樣是伊朗的核電廠所在地。伊朗的訊息很明確：升級將被回應，而重要地點不再是禁區。



這些行動顯示出協調性，而非混亂。美以策略的一大假設——消滅高層領導人就會導致癱瘓——如今變得不再確定。“震懾與威嚇”策略依賴決策結構迅速瓦解，但如果這些結構比預期更具韌性呢？



若是如此，一個更立即的問題是：現在還能和誰談判？



伊朗總統馬蘇德·佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）一直保持低調。衝突之初，他曾向受伊朗攻擊波及的鄰國道歉，而據稱此舉惹惱了革命衛隊內的某些勢力。

