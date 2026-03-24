博鰲嘉賓暢想未來　樂觀望向和平繁榮

博鰲與會嘉賓們現場暢想未來（中評社 郭至君攝） 中評社博鰲3月25日電（記者 郭至君）“關稅戰衝擊下的全球貿易新格局”分論壇昨日下午在博鰲亞洲論壇年會上舉行，來自中國、美國、新加坡、歐洲多國的政界、學界代表共同暢想了未來十年乃至二十年世界的變化，他們都對未來抱以期待，認為世界會變得更好，人類社會也會變得更發達，生活水平會更加提高。



世貿組織前首席經濟學家、美利堅大學羅伯特·庫普曼教授首先表示，這個世界會變好的。“我們現在所面臨的挑戰會給我們帶來很多的負面影響，但是很清楚一點，現在大家在朝著合作和協調的方向前進，而且它會給我們帶來很多的社會效益。”他說。



意大利前總理、歐盟委員會經濟部負責人真蒂洛尼說，他不認為在未來十年裡會出現中美G2的局面，印度可能崛起，歐洲也有可能會“醒”過來。儘管中美之間衝突的壓力仍然還會繼續存在，他也希望未來“習特會”會產生良好的結果。“我們還要意識到雙方的分歧仍然不會立刻消失，需要有多邊主義來去管理使得各方都能夠變得更好，這就是為什麼我們要一起相聚博鰲亞洲論壇的原因。”他表示。



新加坡前副總理黃根成指出，現在要說十年之後發生的事情可能為時過早，但經濟競爭毫無疑問，且即便小國也有可能變得非常有競爭力，進而會改善人們的生活水平，特別是在人工智能領域，肯定還會有現在意想不到的發展。

