美前高官博鰲發言　中美必須找到相處之道

美國原商務部長古鐵雷斯出席今年的博鰲亞洲論壇並發言（中評社 郭至君攝） 中評社博鰲3月25日電（記者 郭至君）美國原商務部長古鐵雷斯昨日出席博鰲亞洲論壇2026年年會分論壇時談及中美關係，認為兩國發展模式迥異，但必須找到合作相處之道，他也對此表示樂觀。



古鐵雷斯說，世界發生著天翻地覆的變化，我們在做這類討論的時候總會先問一個問題，我們是否要往後退？能否回到之前的樣子？他認為，在我們可預測的未來回不去，因為太多的東西已經被破壞掉，美國現在已經退出了7個機構和經濟體，經濟受到很大影響，所以不能簡單地說回到以前，而是要看這背後的原因以及未來我們應該做些什麼。



“現在我們不能只看到WTO的標準，我希望中國和美國未來能夠達成協議，對我們這個時代來講，一個非常意義深遠的話題就是看看中美如何能夠各退一步，讓兩個差異巨大的成功模式能夠和平相處，進行協調，這樣的話，中美兩國在這個過程當中可以提供給世界其他國家未來發展的指導方向。”古鐵雷斯表示。



談及當前的中美關係，古鐵雷斯認為，特朗普總統希望和習近平主席有良好的關係，他一直在談這個問題，同時他也非常欽佩習主席，而且中國和美國是必須得找到相處之道的兩個國家。很多時候，特朗普的理想是希望能夠超越尼克松總統，成為一個21世紀的偉大總統，要達到這些目標的話，就必須要解決很多問題，他也在不斷嘗試。當然，很多時候他也會走偏，所以他需要本人至少來一次親眼看看，如果對事實不瞭解的話，他對於制定正確的政策就很困難。



古鐵雷斯樂觀說道，中美雙方都有想讓雙邊關係變好的意願，當然，在這個過程當中需要有更多的信任，但是影響雙方信任的因素有很多，整體來講，美國總統和其政治考量都是願意和中國處理好關係的。

