李成：中美持續交流 戰爭不應延伸到亞洲

香港大學當代中國與世界研究中心（CCCW）創始主任李成出席博鰲亞洲論壇並發言（中評社 郭至君攝） 中評社博鰲3月26日電（記者 郭至君）當前中美關係的走向總是令人高度關注，特別是特朗普因為要處理伊朗局勢而推後訪華似乎給兩國關係蒙上陰影。在華盛頓智庫工作，在美國生活了近30年的香港大學當代中國與世界研究中心（CCCW）創始主任李成出席今年的博鰲亞洲論壇年會，分享了他個人的觀察，他認為，中美共同利益很多，雙方都不樂見對彼此的關係變差。



李成說，兩國之間的緊張態勢是結構式的，而不是由某一個單一的領導人所帶來的。自從冷戰以來，或者說是二戰結束以來，美國從來沒有經歷過這樣一個挑戰，前蘇聯當時只是在幾個單獨領域很強大，但中國是一個全方位的崛起，所以我們所說的中美之間的競爭會長期持續下去。“1985年我第一次去美國留學的時候，當時美國人是非常自信的，美國人不在乎中國的經濟模式和意識形態，但是現在大家對中國的快速崛起越來越敏感。中國的中產階級儘管增速在放緩，但是人均GDP增速在上漲，而且高於美國和歐洲。”他舉例說。



李成表示，隨著伊朗戰爭的開始，我們不知道未來會如何發展，但希望中美關係還會繼續發展，除了經貿議題以外，兩國要繼續討論和交流。“我們不會期待著兩國關係會出現大的轉折，但是如果兩國關係持續緊張下去甚至發生戰爭的話，這是所有人不願意看到的……所以我非常期待兩國的領袖見面，這樣可以避免災難的發生。我們現在看到歐洲和中東的戰爭已經發生了，我們不希望它延伸到亞洲。”他說。



李成指出，今天相比較以往，我們現在所面臨的這種世界貿易形勢發生了根本性的變化，這些挑戰和我們在不同領域的趨勢相關，包括安全、貿易、國內政策，它形成了一個整體。同時我們要考慮到經濟和軍事上的實力正在向亞洲轉移，亞洲的多邊機構、聯合國以及世界貿易組織在這個過程當中會起到非常重要的作用。

