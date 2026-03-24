李家超博鰲受熱捧 四處握手“歡迎來香港”

李家超在論壇現場備受熱捧（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月25日電（記者 盧哲）​香港特區行政長官李家超24日抵達海南，出席博鰲亞洲論壇2026年年會“全球自由貿易港發展論壇”。中評社記者在現場看到，與去年一樣，李家超在論壇現場依舊備受熱捧，在會議前後都被嘉賓與媒體層層“包圍”。李家超全程滿面笑容，與周圍嘉賓握手言談，並多次用普通話、英語對與會的中外嘉賓表示“歡迎來香港”。



據中評社記者觀察，當天的致辭主禮嘉賓以及參加“高端對話”環節的嘉賓包括新加坡前外交部長楊榮文，清華大學經濟管理學院管理實踐訪問教授曹遠征，英國48家集團主席、LEC機器人公司執行董事長傑克·佩里，國際商會執行理事會副主席霍爾格·賓曼等嘉賓在會議前後都與李家超握手談話。在會議結束後，媒體得以靠近前排，可以看到李家超分別與楊榮文、傑克·佩里、霍爾格·賓曼等交談了較長時間，李家超還多次與他們握手，用英文大聲表示“歡迎來香港，期待你來。”



李家超與中國（海南）改革發展研究院院長，海南自由貿易港研究院院長遲福林則用普通話多次談到了香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP) 的議題。多位嘉賓都努力擠過人群，走向李家超面前握手交談。



據悉，當天晚上，李家超還出席了博鰲亞洲論壇成立25周年紀念晚宴，與各國主要嘉賓交流餐敘。



李家超25日會繼續海南訪問行程。

