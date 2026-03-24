專訪黃清賢：兩岸和平從不靠武器堆砌

南開大學台灣政治研究中心主任、國民黨原主席特別顧問兼大陸部主任黃清賢（中評社資料圖） 中評社北京3月25日電（記者 海涵）南開大學台灣政治研究中心主任、國民黨原主席特別顧問兼大陸部主任黃清賢24日接受中評社專訪指出，通過中東戰事，能讓我們更加明白，兩岸和平從不是靠武器堆砌，而是建立在雙方的善意、信任與對和平的共同堅持之上。



在中東戰事中，美軍預期的速戰速決並未出現，就連美方頗為得意的諸多先進武器裝備也接連失效。台灣社會對此高度關注，“美製武器真的值得買嗎？”成為島內熱議話題。



黃清賢分析，因此前轟炸伊朗核設施、針對委內瑞拉領導人的相關軍事行動，特朗普形成了“美軍無所不能”的虛幻認知，進而貿然聯合以色列對伊朗發起襲擊。但實戰中，伊朗的實力遠超美方預期，美軍引以為傲的薩德反導系統、愛國者導彈乃至F－35戰機均暴露諸多問題，直接打破了美軍武器“無往不勝”的神話，這也讓台灣民眾開始深刻反思軍購的必要性。



“台灣一直想要採購美製武器，卻買不到那些先進武器——儘管這類武器連伊朗都有能力反擊。即便台灣買到了一些傳統武器，對兩岸穩定也毫無用處。”黃清賢明確指出，從此次美軍對伊行動中不難看出，任何戰爭武器都不存在絕對優勢，戰爭最終只會損害民眾的身家性命與財產安全。



黃清賢說，這一現實也讓台灣民眾開始思考：是否還要繼續糾結於高額軍購預算？是否要花費嚴重擠壓民生預算的1.25兆新台幣用於不明晰的武器採購？他強調，通過中東戰事，能讓我們更加明白，兩岸和平從不是靠武器堆砌，而是建立在雙方的善意、信任與對和平的共同堅持之上。



美軍為支援中東戰事，採取了一系列全球兵力調動舉措，將駐日海軍陸戰隊遠征部隊火速調往波斯灣，同時重新部署韓國的攔截導彈和部分薩德反導系統。這一行動引發輿論廣泛關注，外界普遍認為，美軍的兵力調整加劇了亞洲盟友對其安全承諾的疑慮，而長期仰賴美國提供軍事保障的台灣，更是成為這一疑慮的首當其衝者。

