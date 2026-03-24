黃清賢：民進黨兩大神牌致台付出巨大代價

南開大學台灣政治研究中心主任、國民黨原主席特別顧問兼大陸部主任黃清賢（中評社資料圖） 中評社北京3月25日電（記者 海涵）民進黨從“反核”到“返核”的政策變化引發熱議。南開大學台灣政治研究中心主任、國民黨原主席特別顧問兼大陸部主任黃清賢24日就此接受中評社專訪指出，重啟核電是民進黨不得不做的選擇，背後滿是政治盤算。民進黨“反核”和“台獨”這兩大“神主牌”讓台灣付出了巨大代價，台灣社會必須針對這些錯誤議題進行徹底的治本式思考。



黃清賢認為，民進黨從“反核”轉向“返核”是必然結果。他分析，台灣高度依賴能源進口，當前國際局勢下能源進口本就缺乏穩定性，而民進黨當局仍執意以天然氣等為主要能源原料，早已埋下能源安全的隱患。加之此次中東戰事爆發引發全球能源格局變動，能源短缺對台灣形成巨大衝擊，汽油、電力供應接連亮起紅燈。在這樣的現實困境下，民進黨當局想要化解能源危機，重啟核電便成為其不得不做的選擇。



“但在這個過程中，民進黨面臨著如何處理其‘反核’神主牌的難題。”黃清賢直言，民進黨用前後矛盾的邏輯解釋重啟核電的決策，甚至聲稱此舉是基於“法律規定”，種種表現足以看出，其重啟核電的背後滿是政治盤算。



在黃清賢看來，“反核”和“台獨”這兩個“神主牌”，不僅制約了民進黨自身的發展，更讓台灣付出了巨大代價，單是從反核到重啟核電的轉變過程，就至少讓台灣民眾耗費了2300億新台幣的經費。



黃清賢強調，想要讓台灣不再因錯誤決策蒙受巨大損失，就必須針對“台獨”“反核”這些錯誤議題進行徹底的治本式思考，而非僅採取治標之策。唯有如此，才有可能讓台灣民眾在生活品質提升、產業持續發展上擁有更好的未來空間。

