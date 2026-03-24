3月24日外交部例行記者會全文

中評社北京3月24日電／2026年3月24日外交部發言人林劍主持例行記者會，全文如下：



法新社記者：美國總統特朗普宣布，為了給談判留出空間，將推遲對伊朗電力設施打擊5天，并表示美國政府方面正同一位身份未公開的伊朗高級官員進行溝通。中方對此有何評論？中方對美方應同伊方哪位官員談判持何看法？



林劍：戰事延宕不符合任何一方利益，停火對話是唯一出路。中方對當前局勢不斷升級外溢、衝擊地區和國際和平穩定深感擔憂，呼籲相關各方立即停火止戰，盡快回到和平對話的軌道上來。



路透社記者：歐盟與澳大利亞今天簽署一項貿易協議。歐盟委員會主席馮德萊恩談及該協議時表示，歐盟與澳大利亞在關鍵礦產領域的合作夥伴關系至關重要，雙方都不能過度依賴任何供應方。馮德萊恩還稱，不應接受中國靠出口拉動的增長模式和過剩產能。中方對此有何回應？



林劍：國際貿易本質上是市場雙向選擇的過程，對合作雙方都有利。歐盟的對外貿易也一直是順差。中國生產的優質、創新產品，豐富了全球供給，促進了世界貿易擴張和產業發展。我們從不刻意追求順差。事實上，在華的歐洲企業近40％的貨物出口量返銷歐洲，這部分貿易的順差在中方，利潤卻在投資方。中國不僅願做“世界工廠”，更願做“世界市場”。我們錨定高質量發展和高水平對外開放，積極實施擴大內需戰略，通過進博會、服貿會等平台擴大進口外國優質產品，加速釋放消費潛力，持續給世界經濟提供新動能。



我們希望歐方摒棄零和思維，避免出台保護主義舉措，理性、客觀看待中國發展，與中方共同抓住“十五五”新藍圖提供的新機遇，推動貿易優化平衡發展，維護開放、包容的國際經貿環境。



法新社記者：台灣方面稱，由於主辦方喀麥隆在簽發給台灣代表團的材料中將其標注為中國的一個省，台方將首次缺席世貿組織高級別會議。發言人對此有何評論？

