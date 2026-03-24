李成答中評：伊局勢與中美關係不可等化

香港大學CCCW創始主任李成在博鰲分論壇上就伊朗局勢外溢效應答中評社記者問（中評社 郭至君攝） 中評社博鰲3月24日電（記者 郭至君）在伊朗局勢持續動蕩之際，香港大學當代中國與世界研究中心（CCCW）創始主任李成在博鰲亞洲論壇2026年年會期間接受中評社記者採訪，就伊朗戰事的外溢效應是否影響中美關係分享了他的判斷。李成表示，二者不一定是等化關係，這需要看伊朗戰事發展到何種階段。伊朗戰爭本身並非中國利益所在，中國在中東確實有包括能源在內諸多方面相關的利益，但與此同時中國也不希望伊朗被美國所管轄，成為親美國家。中國希望中東保持一定的和平穩定，若美伊衝突持續擴大，也可能危及全球各地的安全。



李成對中評社記者說，至於所謂“美國深陷伊朗可能對中國態度趨軟”的觀點，他認為同樣值得商榷。這與“911”事件時的情形不同，二十多年前，無論是美國還是中國，都與今日不可同日而語。當時小布什總統很快意識到將中國視為主要對手是一個錯誤判斷，隨即調整戰略——真正的敵人不是中國，不是俄羅斯，而是恐怖分子。但二十多年過去了，現在美國國內還有多少人認為中國不是對手、不構成威脅？情況已經發生了很大變化。因此我認為“轉移視線”這一觀點說不過去，包括特朗普在內的許多美國人有時也會說不願意進行更多戰爭是出於針對中國，但他們的真實想法可能是另外一回事情，這裡邊的“度”是很難把握的。



“我們不能一概而論地說伊朗局勢對中國意味著什麼，而是需要結合局勢發展的程度與走向來判斷。同時，中國自身也有很多悖論與政策選擇，不能簡單地認為中國在幸災樂禍地看待美國深陷其中，但也不能說中國對伊朗‘見死不救’。中國與伊朗的關係極為重要，無論是在能源、人民幣國際化還是整體戰略布局層面上。剛才我發言中講到的布熱津斯基的觀點與中國的戰略思維是一致的。”李成表示。



另外有記者提及台海局勢，李成認為，台灣海峽發生戰爭的概率越來越低，中國領導人沒有像美國人想象的那麼糟糕，他們能夠更睿智地處理台灣問題，現在更應該擔心的問題是美國發起或捲入了一個又一個不知道何時能結束的戰爭。