李家超：香港堅定實行自由貿易和多邊主義

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月24日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超24日在博鰲亞洲論壇2026年年會“全球自由貿易港發展論壇”上致辭時強調，香港會繼續堅定實行自由貿易和多邊主義，持續擴展全球貿易網絡，為投資者搭建橋樑、創造機遇，進一步推動區域經濟發展和繁榮。他說，有信心香港作為國際貿易中心，繼續與海南自由貿易港優勢互補、互惠共贏，共同為推動自由貿易貢獻力量。



李家超24日抵達海南，下午出席了博鰲亞洲論壇2026年年會“全球自由貿易港發展論壇”。李家超在論壇用英文致辭說，今年是國家開啟新篇章的一年。“十五五”規劃為國家未來五年的發展制定了主要目標指標、重大戰略任務和重大工程項目。高標準建設海南自由貿易港是“十五五”規劃的一大亮點。海南自由貿易港在幾個月前已開始全島封關運作。“十五五”規劃支持自由貿易港持續提升貿易、投資及生產要素流動的自由化水平。



“我祝賀海南在自由貿易港政策發展方面取得的顯著進展，相關政策現已全面落實。這使得海外商品進口更為開放自由，擴大零關稅商品範圍，並推出一系列便利營商的措施。海南正迅速崛起為全球商業和創新產業的熱門目的地。”李家超說，“我深信這座風光旖旎的島嶼，將很快成為我國致力推動自由貿易和高質量對外開放的有力典範。”



李家超說，在地緣政治局勢日益緊張、保護主義不斷抬頭之際，國家堅定不移地支持開放、包容的經濟秩序和多邊貿易，為動盪不安的世界提供了所需的確定性。“在這方面，我們並非孤軍作戰。正如今年博鰲亞洲論壇的主題‘共創未來：新動能、新機遇、新合作’，區內各經濟體正攜手合作，確保我們繼續成為全球增長的引擎和穩定的基石。”



李家超提到，香港在最自由經濟體排名穩居世界第一，在“一國兩制”下擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，普通法制度與全球主要金融中心接軌，稅制簡單低廉，人流、物流、資金流、數據流便捷流動。