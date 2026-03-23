美專家：兩岸統一後果可控　美中衝突不可控

卡瓦娜警告，美中因台灣而發生戰爭將是災難性的 布魯金斯視頻 中評社華盛頓3月24日電（記者 余東暉）美國戰略安全專家卡瓦娜（Jennifer Kavanagh）強調，美國需要保證不捲入台灣戰爭的政策，因為美國為台海戰爭付出的代價將遠大於所涉及利益。她說，兩岸統一的後果對美國來說是可控的，但與中國發生戰爭的代價是不可控的，將是災難性的。



美國智庫布魯金斯學會和蘭德集團23日聯合舉行“海峽兩岸的十字路口：美國對台政策的路徑”研討會。卡瓦娜、葛來儀、薩克斯、托賓等四位美方專家就美國對台政策展開辯論，尤其是卡瓦娜作為持反戰立場的專家，有機會在頂尖智庫舉辦的研討會上闡述與其他三位專家截然不同的看法。



美國智庫“國防優先”高級研究員卡瓦娜指出，美國需要保證不捲入台灣戰爭的政策，因為美國因戰爭而付出的代價將遠大於所涉及的利益。她不同意美國學界現在流行的以民主價值、經濟重要、美國信譽三個維度來強調防衛台灣的必要性。



卡瓦娜說，民主不是美國需要保衛台灣的理由。美國花了幾十年時間來捍衛民主，並試圖建立民主，但對美國或其他國家來說並不管用。美國不防衛台灣，其盟約信譽不一定會受到影響。美國對台灣的承諾非常不同，美國在歐洲和亞洲的盟友都理解這點。