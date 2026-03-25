李琳：核電重啟背後四面楚歌的台能源供應鏈

（台灣電力公司官網資料圖） 中評社北京3月24日電（作者 李琳）自中東戰事爆發，霍爾木茲海峽封鎖後，台灣僅能維持11天的天然氣庫存，成為懸在全島產業發展與民生保障之上的“緊箍咒”與“倒數定時器”。2026年1月，台灣地區發電量結構中天然氣發電占比達50.2%，對天然氣的過度依賴，讓台灣能源安全深陷地緣政治綁架的困境，其能源供應鏈的脆弱性在此次危機中暴露無遺。



一、能源供應鏈：對外依存畸高，安全防線瀕臨失守



台灣地區能源體系高度依賴天然氣燃料，且整體對外依存度常年處於高位，能源安全根基極為薄弱。以2026年1月中東戰事爆發前的發電量結構為例，天然氣發電占比約50.2%，燃煤發電占比31.3%，太陽能、風能、水力等再生能源合計僅占15.8%，能源供給結構嚴重失衡。



2025年台灣地區能源對外依存度高達94.56%，其中原油、天然氣對外依存度均突破99%，幾乎完全依靠進口保障供應。從進口來源來看，2025年台灣約33%的天然氣來自卡塔爾，這一比例在2026年1月進一步攀升至42%；同時，約78%的原油進口來自海灣國家，而上述能源運輸均需途經霍爾木茲海峽，中東戰事導致的航運封鎖對台灣能源安全造成致命衝擊。



儘管台灣宣稱原油儲備可支撐約120天，但天然氣安全庫存僅約11天，但這一儲備水平建立在運輸通道全程暢通的理想假設之上。台灣商業總會於3月17日發表評論指出，若中東戰事持續導致霍爾木茲海峽關停超4周，台灣能源體系將“必然陷入休克”，工業生產與民用能源供應將全面崩潰，進而引發經濟停擺、社會動蕩的連鎖危機。



二、政策失焦：“非核家園”破產，政策反復引爭議



台灣民進黨當局自2016年執政以來，將“非核家園”列入黨綱並奉為“神主牌”，明確提出2025年實現核電歸零的目標。2016年台灣核能發電占比超10%，彼時尚有3座核電廠正常營運，而民進黨當局執政後接連推動核一、核二、核三電廠關停，2025年5月台電第三核能發電廠正式除役，標誌著島內核能發電量徹底歸零。