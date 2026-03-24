【
大
中
小
】 【
打 印
】
日媒：強闖中國大使館是一名日陸上自衛隊少尉
http://www.CRNTT.com
2026-03-24 21:09:00
中評社香港3月24日電／據朝日新聞報導，24日上午，一名男子闖入東京都港區的中國駐日本大使館館區內。據調查人員和防衛省官員稱，該男子是一名23歲的陸上自衛隊成員，據悉其軍階為少尉，駐紮在宮崎縣某基地。使館內發現一把刀。目前尚未收到人員傷亡報告。日本防衛省表示正在“核實事實”。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
日本自衛隊大規模調整背後有何意圖 專家解讀
(2026-03-24 11:40:58)
關注：卓榮泰赴日疑點被咬內宣打折扣
(2026-03-10 00:25:01)
卓榮泰東京看球賽 日媒料日中關係更緊張
(2026-03-08 10:54:15)
從高市“台灣有事”論看日台關係“實質化”特徵及困境
(2026-03-04 11:29:03)
中評專論：高市若暴衝 台灣將陷泥淖
(2026-02-11 00:48:23)
郭正亮：經濟會讓高市很痛苦 靠修憲沒用
(2026-02-10 11:31:09)
東海曾現約2千艘中國漁船排470公里長陣
(2026-01-30 21:28:50)
日本航空自衛隊將首次為韓國軍機加油
(2026-01-22 09:32:44)
日菲又簽新防務協定 被指針對中國
(2026-01-17 09:04:15)
李在明稱不介入台海 高少凡：認清東亞形勢
(2026-01-16 00:31:25)