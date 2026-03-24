日媒：強闖中國大使館是一名日陸上自衛隊少尉

中評社香港3月24日電／據朝日新聞報導，24日上午，一名男子闖入東京都港區的中國駐日本大使館館區內。據調查人員和防衛省官員稱，該男子是一名23歲的陸上自衛隊成員，據悉其軍階為少尉，駐紮在宮崎縣某基地。使館內發現一把刀。目前尚未收到人員傷亡報告。日本防衛省表示正在“核實事實”。