穆虹：海南自由貿易港是中國及世界的機遇

全國政協副主席，博鰲亞洲論壇中方首席代表、副理事長穆虹（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月24日電（記者 盧哲）博鰲亞洲論壇2026年年會“全球自由貿易港發展論壇”24日在海南博鰲舉行。全國政協副主席，博鰲亞洲論壇中方首席代表、副理事長穆虹出席並致辭。穆虹表示，海南自由貿易港是中國的機遇，也是世界的機遇。他強調，自由貿易港是引領全球開放合作、驅動創新發展的重要平台。各國自由貿易港區位不同，功能各異，應加強交流互鑒，推動優勢互補，以開放拓空間，以創新迎挑戰，以合作謀共贏。



穆虹在致辭中說，當前，世界百年變局加速演進，經濟全球化遭遇逆流，單邊主義、保護主義抬頭，國際經濟貿易秩序遭遇嚴重挑戰。堅持開放包容、推動合作共贏，對穩定全球經濟、暢通國際循環的意義比以往任何時候都更加重要。“我們舉辦本次論壇，就是要匯聚智慧、凝聚共識、交流互鑒，攜手合作，推動自由貿易港這一世界最高水平的開放形態煥發新活力，為世界經濟復甦增長注入新動能。”



穆虹說，2018年4月，習近平主席在海口宣布支持海南探索建設中國特色自由貿易港的戰略部署。經過8年的建設準備，去年12月18日，海南自由貿易港正式啟動全島封關運作。實施以“一線放開、二線管住、島內自由”為基本特徵的自由化、便利化制度政策。封關以來，海南自由貿易港口岸通行高效順暢，經營主體加速聚集，免稅消費持續火熱，發展活力更加彰顯。



實踐證明，中國在複雜多變的國際環境中，加快構建新發展格局，堅定不移擴大高水平對外開放，推動建設開放型世界經濟是完全正確的。海南自由貿易港的特殊區位和“三區一中心”的戰略定位，具有鮮明特色。封關後具備在更大範圍、更深層次推進改革開放的基礎條件，蘊藏著巨大的潛力和發展機遇。



“羅馬非一日建成，中國將堅持高標準、分步驟、分階段穩步建設海南自由貿易港，努力打造新時代對外開放的重要門戶，以更大力度深化改革、更高水平擴大開放，與世界共享機遇、共同發展。”穆虹強調，自由貿易港是引領全球開放合作、驅動創新發展的重要平台。各國自由貿易港區位不同，功能各異，特色紛呈，應加強交流互鑒，推動優勢互補，以開放拓空間，以創新迎挑戰，以合作謀共贏。