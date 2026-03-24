海南省委書記馮飛：相信開放、合作的力量

海南省委書記馮飛（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月24日電（記者 盧哲）博鰲亞洲論壇2026年年會“全球自由貿易港發展論壇”24日在海南博鰲舉行。海南省委書記馮飛出席論壇致辭時強調，要準確把握世界經濟發展演變的客觀規律，始終相信開放的力量、合作的力量，堅定捍衛全球自由貿易體系，為國際經貿格局注入更多正能量和確定性。馮飛提出，自由貿易港可共同打造規則對接新高地、共同拓展經貿合作新空間、共同搭建交流互鑒新平台。



馮飛說，為全面實現海南自由貿易港建設目標，2020年出台的《海南自由貿易港建設總體方案》作出“三步走”的安排，第一步是到2025年，初步建立以貿易自由便利和投資自由便利為重點的自由貿易港政策制度體系，適時啟動全島封關運作；第二步是到2035年，自由貿易港政策制度體系和運作模式更加成熟，成為我國開放型經濟新高地；第三步是到本世紀中葉，全面建成具有較強國際影響力的高水平自由貿易港。



2025年12月18日，海南自由貿易港正式啟動封關運作，意味著在“三步走”的目標安排中邁出了堅實的第一步。馮飛表示，這是我國堅定不移擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的標誌性舉措，必將產生重大而深遠的國際國內影響。



“1978年12月18日，中共十一屆三中全會召開，47年前開啟了中國改革開放的偉大進程，中央決定在12月18日這一天啟動封關運作，具有重要象徵意義。”馮飛介紹，封關近100天來，海南自由貿易港是世界上最年輕的自貿港。在這100天裡，政策紅利加快釋放，物暢其流、人享其行、流量聚集等效應初顯。新增外資企業增長33.5%，外貿進出口增長32.9%，86個國家人員可免簽入境海南，免簽入境旅客增長53.6%。西門子能源在海南建立首個燃機總裝基地及服務中心，全國首家外商獨資醫院博鰲富隆心血管醫院獲批執業，哈薩克斯坦斯卡特航空開通三亞至布拉格的全國首條第七航權航線。以“零關稅、低稅率”和“貿易、投資、跨境資金流動、人員進出、運輸往來自由便利與數據安全有序流動”為主要特徵的自貿港政策制度體系更加鞏固，以《中華人民共和國海南自由貿易港法》為核心的自由貿易港法律法規體系逐步完善。“海南正成為中國對外開放的新前沿、地區互利合作的新熱土、推動經濟全球化的新引擎。”