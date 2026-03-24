伊朗：霍爾木茲海峽對所有人開放　交戰國除外

中評社香港3月24日電／中共中央政治局委員、外長王毅24日應約與伊朗外長阿拉格齊通電話。



新華社報導，阿拉格齊通報地區局勢最新情況，強調伊朗致力實現全面停戰，而非只是暫時停火，霍爾木茲海峽對所有人開放，船隻可以安全通過，但正在交戰的國家不在考慮之列，希望各方採取的舉措有利推動局勢降溫，而非升級衝突。



王毅強調，所有熱點問題都應透過對話談判解決，而不應該使用武力，談起來總比打下去好，希望各方抓住一切和平機會和窗口，盡快啟動和談進程。中方會繼續積極勸和止戰，致力於地區和平穩定。