新加坡前外長：海南可以為地區帶來和平

新加坡前外交部長楊榮文（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月25日電（記者 盧哲）新加坡前外交部長楊榮文24日出席博鰲亞洲論壇2026年年會“全球自由貿易港發展論壇”時表示，海南可以為地區帶來和平。他強調，不應陷入南海零和博弈，而應制定積極議程實現共贏。而建設海南自貿港不僅要關注規則、低稅率及政策紅利，還需重視多元的文化與人口構成。



楊榮文曾提出，東盟各國可考慮在部分區域建立南北合作區。他還提出，若海南自由貿易港能發揮連接中國與東南亞的作用，將顯著提升其戰略定位、改變海南未來。



在“全球自由貿易港發展論壇”高端對話環節，談到海南在促進南海合作與東盟合作中應發揮什麼重要角色作用時，楊榮文說，海南可以為地區帶來和平。



“歷史上，海南曾被認為是遙遠的沙灘養老之地，但它實際位於南海最北端，就像地中海一樣，能夠連接中國與東南亞——從海口到新加坡的距離比巴塞羅那到伊斯坦布爾還要短。”楊榮文指出，因此，我們不應陷入南海零和博弈，而應制定積極議程實現共贏。



“一旦海南成為獨立關稅運作區域，就能與新加坡及東盟簽署高水平自由貿易協定。海南在地理和人文上可被視為東南亞的一部分，是中國連接東南亞的重要節點，從人口結構和歷史淵源看聯繫緊密。我的家族從文昌遷至新加坡，泰國前總理家族也源自海南，香港、深圳等城市無疑會在海南布局。對東南亞而言，至關重要的是來到海南學習文化與語言，連接中國與東南亞人民，共同維護南海和平。”