快評：鄭麗文兩岸主張理性務實可行

國民黨主席鄭麗文受邀出席台灣外籍記者聯誼會TFCC主辦的外媒記者會，強調兩岸迫切需打開僵局。（照：國民黨提供） 中評社快評／國民黨主席鄭麗文23日出席外媒記者會，就兩岸關係、對美軍購、台美關係、中美局勢、半導體布局及台灣政治情勢等議題與在台外籍記者對話，說明國民黨立場。



鄭麗文談話要點主要包括：兩岸問題累積已久，不可能透過一次會面就全面解決，當前最重要的任務是建立和平、穩定且可持續的互動關係；兩岸和平交流唯一的政治基礎就是九二共識、反對“台獨”；任何涉及兩岸未來安排的重大問題，最重要的前提是兩岸人民的意願都應受到尊重；國民黨與美國長期維持戰略夥伴關係，這是歷史事實，同時，台灣也必須透過政治努力降低兩岸衝突風險；台灣必須具備防衛力量，但只靠防衛的力量無法帶來和平，真正的關鍵仍在政治上的努力。



鄭麗文對國民黨立場、主張的說明相當完整、清晰。自去年11月出任國民黨主席以來，鄭麗文一直持此立場、主張，沒有變過。近期國民黨內路線之爭日趨激烈，鄭麗文飽受壓力，但未有退縮，有關上半年訪問大陸的計劃仍在積極溝通、籌備中。



從鄭麗文與在台外籍記者的對話要點看，鄭麗文的兩岸主張是理性、務實、可行的。其中提到九二共識、反對“台獨”，提到涉及兩岸未來安排的重大問題要尊重兩岸人民的意願，等等，非常重要。在此主張之下，兩岸完全有可能降低衝突風險，建立和平、穩定且可持續的互動關係。



對於黨內外有聲音指其主張、路線恐影響國民黨選情，鄭麗文日前出席活動時強調，“我要的是主流民意”，只要有一半民意支持和平與兩岸交流，“我選舉就會贏了”。可以說，鄭麗文擇善固執，對自已堅持的主張、路線非常自信，再大的挑戰都難以動搖其心志。