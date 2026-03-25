“福特”號航母火災暴露諸多技術與保障問題

中評社香港3月25日電／美軍最大航空母艦“福特”號因艦上洗衣房發生火災被迫撤離中東戰區，於23日抵達希臘克里特島港口進行維修。美國彭博社24日報導說，這一事故暴露出該型號航母長期存在的諸多技術與保障問題。



“福特”號於2017年開始服役，是美國海軍最新一代“福特”級核動力航母首艦。彭博社說，美國國防部測試機構最新評估報告顯示，該型航母在“作戰效能”和“系統可靠性”方面仍存在諸多不確定性。包括艦載機彈射與回收系統、雷達系統、抗打擊能力以及將武器彈藥轉移到飛行甲板的升降設備等關鍵環節，均缺乏足夠的實戰測試數據。



新華社援引報導，由於缺乏完整的實戰測試，尚無足夠數據來判定“福特”級航母的作戰效能。這意味著目前尚不清楚“福特”號航母在探測、追蹤或攔截敵方飛機、反艦導彈或小型攻擊機方面的實際能力。此外，也無法確定在這艘航母戰時面臨持續起降的高強度壓力下，其各項系統將會有怎樣的表現。



此外，報告還指出，“福特”號存在缺乏足夠的鋪位來安置艦上所有船員等問題，並稱這一短缺情況“將影響船上的生活質量”。



“福特”號自去年6月以來已在海上連續部署約9個月時間，先後參與了美國對委內瑞拉和伊朗發起的軍事行動。3月12日，“福特”號航母船尾洗衣房發生火災，造成3名水兵受傷，另有200多名水兵因吸入濃煙接受治療。火災還導致航母多個艙室以及大量床位被毀。



彭博社在報導中指出，這一事件凸顯出，隨著特朗普政府試圖通過“炮艦外交”手段實現其在伊朗和委內瑞拉的地緣政治目標，即便擁有最先進裝備的美國海軍也已承受重壓。