特朗普甩鍋？圓桌會議揭他第一個力主開戰

特朗普（資料圖片） 中評社香港3月25日電／美國聯手以色列在中東開戰伊朗，雙方鏖戰至今已25天，戰事明顯陷入難以終戰的困境。多家外媒24日報導，總統特朗普23日聲稱，戰爭部部長赫格塞斯是特朗普政府之中第一個力主開戰伊朗的高階官員，很難讓人不聯想到特朗普意在甩鍋。



綜合英國《獨立報》、美國《紐約郵報》等媒體24日報導，特朗普23日在田納西州曼菲斯出席公共安全圓桌會議時，提起了“開第一槍的人是誰”這個話題。他透露，自己曾就如何處理伊朗局勢徵詢高階官員的意見，赫格塞斯很快就提出軍事行動的主張，以阻止伊朗伊斯蘭共和國神泉政權取得核武。



《中時新聞網》引述報導，特朗普回憶此事時說：“我給很多優秀的人士打了電話。我們有很多厲害角色。我說：咱們來聊聊吧，在中東遇到狀況了。有個國家叫做伊朗，47年來一直散播恐怖主義，而且他們距離擁有核武的腳步也愈來愈近了。我們可以放任事態繼續下去，讓那邊的5萬枚核彈頭增加到5.5萬枚、6萬枚，永無止境；或者，我們可以稍微停一下，去一趟中東轉轉，解決一個大問題。”



特朗普23日在田納西州出席對外公開的安全圓桌會議時報料，直言戰爭部長赫格塞斯是政府之中頭一個力主開戰伊朗的高階官員。



特朗普接著說道：“彼特（赫格塞斯的名字），我想第一個發聲提出此議的人是你。你說，‘咱們動起來吧，因為不能讓他們擁有核武。’”這場會議之中，赫格塞斯就坐在特朗普旁邊，特朗普發言時，赫格塞斯露出淺淺的微笑。



赫格塞斯已成為華府在這場衝突過程中面對大眾的代言人，他在五角大廈新聞室講台上發表的言論咄咄逼人，經常吹噓美軍的“殺傷力”，還不忘訓斥記者對於這場災難的報導不夠正面。