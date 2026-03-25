美有意停火並與伊朗談判　以色列擔心重大讓步

中評社香港3月25日電／據美媒24日報導，美國向伊朗轉交了一份包含15個要點、旨在結束衝突的計劃。同一天，以色列媒體報導稱，美國有意停火一個月以便與伊朗討論這份計劃，以色列擔心美國正迅速尋求與伊朗達成框架協議，並作出“重大讓步”。



美國《紐約時報》援引知情官員的話說，這份計劃已由巴基斯坦轉交給伊方，尚不清楚伊朗是否會接受並將其作為展開談判的基礎，也不清楚以色列是否認可其內容。



報導稱，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾是美國和伊朗之間的關鍵聯絡人，埃及和土耳其“鼓勵”伊朗進行建設性對話。



新華社報導，同在24日，以色列第12頻道電視台以三名“知情人士”作為消息源報導說，美方有意與伊朗停火一個月，並在此期間討論一份15點計劃。與此同時，以總理內塔尼亞胡擔心美方將簽署一項“無法實現以色列目標、包含對伊朗重大讓步並限制以色列軍事行動自由的協議”。



這則報導說，美國和由巴基斯坦、埃及、土耳其組成的調解小組正在討論與伊朗最早於26日舉行高級別談判的可能性，但目前這一提議“仍在等待伊朗方面回應”。



白宮新聞秘書萊維特24日稱，外交努力正在進行，但美軍對伊朗的軍事行動仍在“全速推進”。



特朗普23日對媒體說，美國同伊朗進行了對話，已形成協議要點。同一天，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫在社交媒體發文，否認與美國進行任何談判。他稱，散佈“虛假新聞的目的是操縱金融和石油市場，以此讓美國和以色列擺脫其深陷的泥潭”。伊朗外交部發言人巴加埃也在23日說，伊朗收到部分友好國家促和消息，已根據原則立場作出恰當回應，自美以對伊朗發起大規模襲擊以來，伊朗與美國從未進行任何談判和磋商。