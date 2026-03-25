美伊在談判？美國前中情局長：我更信伊朗說法

中評社香港3月25日電／美國前中央情報局局長約翰·布倫南在23日播出的一檔電視節目中直言，相較於美國總統特朗普，他更願意相信伊朗（有關美國和伊朗談判情況）的說法。



美國MS Now新聞頻道節目主持人在節目上向節目嘉賓布倫南求助，希望釐清特朗普有關美國與伊朗談判的混亂信息，布倫南說：“我更願意相信伊朗，而不是我們自己的總統。”



新華社援引報導，布倫南指出，特朗普即使被事實反復“打臉”，也絕不會承認真相。“顯然，他（特朗普）現在正手忙腳亂，試圖擺脫自己一手製造的爛攤子。”