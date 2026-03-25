美以伊戰事進入第二十六天，最新動態

中評社北京3月25日電／參考消息網報導，3月25日，美國、以色列與伊朗的軍事衝突進入第二十六天，美國總統特朗普再次聲稱美伊正在談判。



伊朗伊斯蘭革命衛隊發動“真實承諾-4”行動第79波攻勢，打擊以軍衛星接收站和美國軍事基地。伊朗武裝部隊稱將戰鬥至“完全勝利”。伊朗任命新任最高國家安全委員會秘書，同時宣布逮捕466名被控企圖破壞國家穩定人員。以軍對伊朗發動新襲擊，並襲擊黎巴嫩首都貝魯特七個區域。特朗普稱美伊談判正在進行，並稱伊朗向美方送上油氣相關“重磅大禮”。知情人士透露美國通過巴基斯坦向伊朗遞交了包括15點內容的停戰計劃。與此同時，消息人士稱美國將派陸軍第82空降師數千軍人前往中東。此外，巴基斯坦提出願主持美伊和談。黎巴嫩以伊朗違反外交準則和既定慣例為由驅逐伊朗駐黎大使。受戰事影響，世界經濟論壇推遲原定在沙特舉行的全球合作與增長會議。



以下為截至北京時間25日上午8時的最新動態：



伊朗伊斯蘭革命衛隊發動“真實承諾-4”行動第79波攻勢



據伊朗媒體24日報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布發動“真實承諾-4”行動第79波攻勢，襲擊美以設施。



此次打擊目標包括以色列軍方的衛星接收站，以及約旦、巴林和科威特境內的美國軍事基地。



伊朗武裝部隊：將戰鬥至“完全勝利”



據美聯社報導，伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人24日說，伊朗武裝部隊將戰鬥至“完全勝利”。

