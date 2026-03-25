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伊朗發動“真實承諾－4”行動第79波攻勢
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2026-03-25 10:45:46
中評社北京3月25日電／據伊朗邁赫爾通訊社24日報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布已發動“真實承諾－4”行動第79波攻勢。
伊朗伊斯蘭革命衛隊說，此次行動發射了“城堡破壞者”“海巴爾”“伊馬德”等型號導彈和無人機，突破以色列多重防禦系統，打擊了位於特拉維夫北部和中部的情報機構據點，以及位於拉馬特甘和內蓋夫地區的以軍商業和後勤支援中心，並對在貝爾謝巴的主要後勤和南部軍事管理中心實施打擊。
來源：新華網
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