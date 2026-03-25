特朗普：對伊戰爭已勝利　伊朗準備達成協議

中評社香港3月25日電／據多家美國媒體報導，美國總統特朗普24日稱對伊朗的戰爭“已經勝利”，伊朗已準備“達成協議”。



特朗普當天在白宮橢圓形辦公室發表講話，宣稱“伊朗已被削弱，其政權已被推翻”，伊朗軍隊已被“徹底摧毀”，並稱“戰爭已經勝利”。



新華社報導，特朗普同時表示，伊朗準備“達成協議”。他說：“他們（伊朗）昨天做了一件了不起的事。他們給了我們一份禮物，一份價值連城的厚禮。”特朗普並未具體說明這份“禮物”是什麼，但稱其“與石油和天然氣有關”。