小米今年研發投入超400億　AI佔四成

中評社香港3月25日電／大公報報導，小米（01810）交出一份略勝預期的成績表，2025年第四季經調整純利63.5億元（人民幣，下同），按年跌23.7%。集團總裁盧偉冰直言，內存（記憶體）漲價對小米的經營造成挑戰，惟相信將加快產業格局的重塑，倒逼產業創新。他續說，小米今年的研發投入預算超過400億元，當中AI佔四成達160億元。



市場關注內存成本上升對小米的影響，盧偉冰在電話會議上表示，內存上漲的速度、力度比公司想像得要高，對小米經營是一個很大挑戰，強調小米“人車家全生態”走向均衡，可更好的應對內存漲價，加上小米持續推進高端化戰略，影響亦會相對較小，惟直言“如果實在頂不住，那可能我們不可避免也要去漲價”。儘管面臨存儲成本大幅上漲，小米第四季總收入為1169億元，創歷史新高，增長7.3%，收入連續第5個季度突破1000億元。



上季收入1169億創新高



盧偉冰認為，內存漲價屬於長周期，相信總有結束的一天，因此更應關注漲價周期之後的情況，相信內存漲價將加劇產業格局的重塑，部分企業甚至會被淘汰，同時亦會倒逼更多創新出現。



“AI與物理世界的深度結合，將是智能科技的下一站。”盧偉冰重申，小米要靠長期持續投入底層核心技術，藉而把握技術變革機遇。他又提到，小米今年在AI領域的研發和資本投入預計將超過160億元，未來三年投入達600億元，聚焦大模型、具身智能和AI應用等領域。



對於開源AI代理平台OpenClaw的機會，盧偉冰認為，“龍蝦”啟發行業思考探索AI Agent（人工智能助理）的模式，他又提到，一直反對將AI手機概念化，認為AI手機一定要產生一次巨大的人機交互變化。



小米手機嘗試搭載“龍蝦”



盧偉冰表示，小米手機已嘗試搭載MiClaw，是小米在AI Agent時代的一次全新突破，也是小米AI落地“人車家全生態”的關鍵一步。他續說，MiClaw可與澎湃OS和“人車家全生態”的設備全面融合，除了手機，後續會推動覆蓋更多設備，包括個人電腦、手錶等。



據介紹，小米MiClaw是國內推出的首款“手機龍蝦”，旨在探索模型從“對話能力”向“系統級執行能力”的落地路徑。