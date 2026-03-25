國台辦3月25日例行發布會全文

國台辦於3月25日上午舉行例行新聞發布會（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月25日電（記者 陳思遠）國台辦發言人朱鳳蓮3月25日主持例行新聞發布會，並就統一後“台灣基礎設施建設為何能“更好”、“農林22條措施”出台五周年、上海居民赴金門馬祖旅遊、大陸制定民族團結進步促進法、大陸海警在東沙島附近海域執法巡查、民進黨重啟核電、高市早苗與特朗普會面談及台灣問題、近期兩岸交流情況等熱點議題回答記者提問。以下是問答全文：



朱鳳蓮：歡迎大家參加國台辦的新聞發布會。請大家開始提問。



人民日報記者：近日，有台灣民間團體參觀了廈金大橋廈門段、廈門翔安機場施工現場，贊嘆這兩項工程進展神速，也為大陸的基建能力所震撼。我們注意到大陸方面去年10月提出的統一後台灣會有“七個更好”，其中就包括“和平統一之後，有強大祖國做後盾，台灣基礎設施建設會更好”。請問發言人對此有何闡釋？



朱鳳蓮：上周發布會上，我們就“七個更好”中的“能源資源保障會更好”作了闡釋，受到兩岸輿論的高度關注。今天，回應大家期望，我們就台灣基礎設施建設為何能“更好”作進一步闡釋。



“十四五”時期，大陸重大基礎設施不斷升級，總體規模居世界首位。綜合交通網絡總里程超過600萬公里，其中公路總里程549萬公里、鐵路總里程超過16.5萬公里；高鐵總里程達到5.04萬公里、覆蓋97%的50萬以上城區人口城市；航空網覆蓋92.6%的地市；220千伏及以上輸電線路長度接近96萬公里，油氣管網里程超過19萬公里，水庫總庫容超過1萬億立方米，形成超大規模網絡優勢。



科技創新能力大幅提升，大跨度橋梁、大型水利工程、新一代移動通信等領域不斷實現突破，形成一大批擁有自主知識產權的核心技術，許多“超級工程”驚艶世界。



國際互聯互通延伸拓展，中歐班列、“絲路海運”通達數十個國家及地區的城市和港口，中老鐵路、雅萬高鐵等建成運營。可以說，孫中山先生在《建國方略》中構想的宏偉藍圖早已實現，而且許多成就遠遠超出了中山先生的設想。