富權：新竹縣會否“藍天”變“綠地”？

中評社香港3月25日電／澳門新華澳報25日發表富權文章：新竹縣會否“藍天”變“綠地”？以下為文章內容。



新竹縣、宜蘭縣、嘉義市、彰化縣、嘉義市是否面臨“藍天變綠地”的政治版圖翻轉，是二零二六年台灣地區縣市長選舉的重要觀察指標。而從最新進展情況看，新竹縣更是首當其衝，中國國民黨雖然在新竹縣擁有執政優勢，但藍營內部競爭激烈，若徐欣瑩、陳見賢未能順利整合，恐重演分裂風險；而綠營來勢洶洶，民進黨籍竹北市長鄭朝方的基層實力不容小覷，連藍營都承認其“真的蠻強的”，因而倘徐欣瑩再次脫黨參選，新竹縣就將“藍天變綠地”。



國民黨新竹縣長初選已於二月二日啟動公告程序，相關初選作業已如期展開。根據國民黨內部程序，由於一月十四日的第二次協調會議未能達成共識，因此決定進入初選階段，由“立委”徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢兩人角逐。計分比例採取“七三制”，即電話民調佔百分之七十、黨員投票佔百分之三十。民調將採對比式，以民進黨的鄭朝方作為主要對比對手。初選電話民調將於三月二十五日亦即今日至二十七日進行，預計於三月二十八日公布民調結果並確定人選，國民黨黨中央預計於三月底前完成新竹縣長提名作業。



徐欣瑩為現任“立委”，擁有台灣交通大學高科技博士背景，主打專業與執行力，強調能推動AI智慧治理與科技發展。她主張採用“全民調”初選，認為更能反映民意，並多次質疑因陳見賢兼任國民黨縣黨部主委可能影響公平性。近期民調顯示，她在部分調查中以百分之四十點六的支持度領先陳見賢的百分之三十六點一，且在泛綠與民眾黨支持者中吸引力較強 。



陳見賢則為深耕地方多年的新竹縣副縣長，曾任縣議會副議長與黨部主委長達九年，地方組織實力雄厚。他支持黨內既有“七三制”機制，強調團結與基層動員能力。儘管在部分互比民調中落後，但在黨員基礎與地方支持度上被認為具優勢，尤其在黨員投票環節可能成為勝負關鍵 。



兩人政見交鋒激烈，徐欣瑩提出“雙AI”城市願景，涵蓋教育、長者福利與智慧交通；陳見賢則推出“竹縣交通四五六”藍圖，聚焦交流道改善與公共運輸升級。如果初選就是以推出政見爭取民眾支持，倒是應有的民主常態。但近期徐欣瑩揪住陳見賢的“黑背景”不放，要求啟動“排黑審查”，指控陳見賢隱匿“黑背景”，而陳陣營也反擊徐欣瑩涉賄選並提告，選情日趨白熱化 。



陳見賢的所謂“黑背景”傳聞，指其早年與“風飛砂”幫派有關聯。據網友披露的資料，竹北警分局曾在一九八五年十月將其列入“幫派（會）分子不法活動調查資料表”，並附有管訓結訓證明及案件筆錄，內容涉及開設賭場詐賭、持利器傷人、恐嚇被害人簽署本票及持械尋仇等指控 。



對此，陳見賢競選辦公室回應稱，相關資料源自戒嚴時期的“一清專案”，未經法院審判程式，屬“白色恐怖的延續”，將其作為今日政治評價是嚴重的“歷史錯置”，並強調陳見賢已取得“警察刑事紀錄證明”（俗稱良民證），證明其無犯罪記錄。團隊亦表示，此類指控為選舉抹黑，已委請律師蒐證並依法追責。



這一指控並未有確鑿證據支持，更多是派系博弈中的輿論攻防手段。



面對這一敏感紛爭，黨主席鄭麗文的態度被外界視為“反常”與“罕見”。她並未直接回應有關陳見賢背景的具體指控，也未公開支持任何一方。在記者追問時，她兩次以“改天再訪”為由迴避採訪，隨即離開現場 這種一反其“戰力爆表”公眾形象的沉默，被多方解讀為在複雜地方派系矛盾中的無奈與權衡。一方面，她需維護黨中央制定的初選規則權威，避免為個別人破例形成“破窗效應”；另一方面，又面臨徐欣瑩可能脫黨參選、導致藍營分裂的巨大壓力。她的沉默，實質上反映了在組織紀律、派系平衡與選舉風險之間難以兩全的困境。

