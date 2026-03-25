國台辦：統一後建設環島高鐵及快速通道

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月25日電（記者 陳思遠）國台辦發言人朱鳳蓮3月25日在例行新聞發布會上表示，和平統一將是台灣基礎設施、新型基礎設施煥然一新的起點。比如，我們可以幫助迅速建成環島高鐵，建設更多連接本島東西部的高速公路。台灣民衆可以從本島出發、沿京台高速公路自駕到北京來游覽。



有記者提問說，近日，有台灣民間團體參觀了廈金大橋廈門段、廈門翔安機場施工現場，贊嘆這兩項工程進展神速，也為大陸的基建能力所震撼。我們注意到大陸方面去年10月提出的統一後台灣會有“七個更好”，其中就包括“和平統一之後，有強大祖國做後盾，台灣基礎設施建設會更好”。請問發言人對此有何闡釋？



朱鳳蓮表示，上周發布會上，我們就“七個更好”中的“能源資源保障會更好”作了闡釋，受到兩岸輿論的高度關注。今天，回應大家期望，我們就台灣基礎設施建設為何能“更好”作進一步闡釋。



朱鳳蓮稱，“十四五”時期，大陸重大基礎設施不斷升級，總體規模居世界首位。綜合交通網絡總裡程超過600萬公裡，其中公路總裡程549萬公裡、鐵路總裡程超過16.5萬公裡；高鐵總裡程達到5.04萬公裡、覆蓋97%的50萬以上城區人口城市；航空網覆蓋92.6%的地市；220千伏及以上輸電綫路長度接近96萬公裡，油氣管網裡程超過19萬公裡，水庫總庫容超過1萬億立方米，形成超大規模網絡優勢。



科技創新能力大幅提升，大跨度橋梁、大型水利工程、新一代移動通信等領域不斷實現突破，形成一大批擁有自主知識產權的核心技術，許多“超級工程”驚艶世界。



國際互聯互通延伸拓展，中歐班列、“絲路海運”通達數十個國家及地區的城市和港口，中老鐵路、雅萬高鐵等建成運營。可以說，孫中山先生在《建國方略》中構想的宏偉藍圖早已實現，而且許多成就遠遠超出了中山先生的設想。