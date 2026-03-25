國台辦：決不容忍決不姑息謀“獨”挑釁

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月25日電（記者 陳思遠）美國情報界報告近日評估中國現階段雖沒有計劃在2027年“武力攻台”，但同時也在不斷強化解放軍的武力準備，並將統一視為2049年實現民族復興的重要條件。國台辦發言人朱鳳蓮3月25日在例行新聞發布會上表示，台海形勢複雜嚴峻的根源是民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀“獨”挑釁，對此，我們決不容忍、決不姑息。



有記者提問說，近日，美國情報界報告評估中國現階段沒有計劃在2027年“武力攻台”，更傾向於使用非武力選項實現統一，但同時也在不斷強化解放軍的武力準備，並將統一視為2049年實現民族復興的重要條件。對此有何評論？



朱鳳蓮指出，台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，在台灣問題上謹言慎行。



朱鳳蓮強調，“和平統一、一國兩制”是我們解決台灣問題的基本方針，解決台灣問題、完成祖國統一是中華民族偉大復興的必然要求。我們願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不允許國家主權和領土完整遭到破壞，決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。當前，台海形勢複雜嚴峻的根源是民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀“獨”挑釁。對此，我們決不容忍、決不姑息，有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，挫敗任何形式的“台獨”分裂圖謀，維護國家主權和領土完整，堅定不移推進祖國統一大業。

