黃金避險功能未變　長期升浪未完

近日金價跌至接近4000美元，香港99金每兩回落至4萬港元，飾金銷售大增。（來源：大公報） 中評社香港3月25日電／國際金價從歷史高位回落20%，步入技術性熊市，短期或續有調整壓力，但黃金作為避險資產，在複雜多變的政經環境，仍是有效對沖地緣政局不穩及美國債務風險的主要工具，金價長期向好大勢未變。



大公報報導，美國威脅襲擊伊朗能源設備，市場憂慮中東戰火升級，環球股債貴金屬大跌，亞洲股市現黑色星期一。美股債風暴一觸即發之際，特朗普突然退縮，以美伊談判有進展為由，延後攻擊伊朗，道指周一曾勁彈1100點，收市時升幅縮水近半至600多點，投資者趁反彈沽貨，而美債價亦先升後跌，10年期及30年期國債息高見4.38厘及4.96厘。反映市場對美伊談判的消息半信半疑，特朗普出口術無助穩定股債市，只會加劇市場波動，打擊投資信心。



股市波動 引發金市去槓桿



特朗普發放延後襲擊伊朗能源設施消息之前五分鐘，美期貨市場突現不尋常大手交易，買入價值15億美元的看好標普500指數期貨及5.8億美元看跌石油期貨，顯示有人利用內幕消息圖利。即使油價回至100美元以下，但年內升幅仍高達60%。



值得留意的是，國際金價周一曾低見4099美元，顯示全球掀起資產套現潮，包括黃金。投資槓桿率較高的投資者，被迫平倉，大量斬倉盤將金價推低至4100美元，對比5595美元歷史高位，急回20%，步入技術性熊市。



環球政經紛亂 對沖美債風險



雖然金價回落，仍屬正常調整，金價處於4300美元水平，過去一年的升幅仍有50%，提供不俗收益。黃金避險屬性凸顯，全球政經環境愈趨紛亂，黃金繼續是有效對沖美元、美債風險的工具。美國債務龐大，爆煲漸行漸近，預期買金避險熱潮還會持續。近日金價跌至接近4000美元，香港99金每兩回落至4萬港元，飾金銷售大增，利好老鋪黃金（06181）、周大福（01929）、周生生（00116）等股份。



去美元化加快 全球央行增持



此外，全球去美元化步伐不變，各國央行增配黃金儲備。世界黃金協會認為，黃金大跌未影響各國買金意欲，黃金繼續成為去美元化工具，預期更多央行加入買金。最近數月，危地馬拉、印尼和馬來西亞等央行已相繼入市，而中國連續16個月增持黃金，在今年2月底黃金儲備達2308噸，佔外儲比重升至近8%，在全球黃金儲備排名第六。由於特朗普實施貿易保護主義，全球加速降低對美元依賴，今年各央行買金量可能再創新高。



金價長期向好基本面未變，短期或波動，但無礙長期升浪，在4300美元以下可採取分段吸納策略。